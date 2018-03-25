احدث الأخبار

“أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”
أبرز المواد
 لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!
أبرز المواد
 تزامنا مع المونديال.. إعلان مواعيد رحلات “السعودية” المباشرة من الرياض وجدة إلى موسكو 
أبرز المواد
 اعبر اعبر بنا للحلم وزهوره  ***  بشتك ظلالنا يسعد لي اوقاتك
أبرز المواد
 لماذا تُصدر أصابعنا أصوات عند طقطقتها ؟ .. دراسة تجيب
أبرز المواد
 مليشيات الحوثي تتراجع في البيضاء .. سحبت مئات من مقاتليها
أبرز المواد
 الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر بصنعاء ومأرب والجوف
أبرز المواد
 أسعار النفط تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 ماكرون يرأس اجتماع مجلس الدفاع والأمن غداة هجوم تريب الدامي
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يشيد بالزيارات التي يقوم بها سمو ولي العهد إلى عواصم القرار العالمي
أبرز المواد
 لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية تعقد برنامجاً تدريبيا للجنتي الدلم والخرج
منطقة الرياض
 جمل سائب يتسبب في إصابة أربعة بالباحة
أبرز المواد
خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

أبرز المواد
حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

أبرز المواد
ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

أبرز المواد
هذا ما تفعله اللحوم المشوية في أجسامنا .. قد تصل إلى السرطان !

هذا ما تفعله اللحوم المشوية في أجسامنا .. قد تصل إلى السرطان !

أبرز المواد

مليشيات الحوثي تتراجع في البيضاء .. سحبت مئات من مقاتليها

مليشيات الحوثي تتراجع في البيضاء .. سحبت مئات من مقاتليها
http://almnatiq.net/?p=556476
المناطق - وكالات

كشفت مصادر يمنية، عن سحب مليشياتِ الحوثي الإيرانية المئاتِ من مقاتليها من جبهة البيضاء، وهو ما يشير إلى تكبدهم خسائر كبيرة في جبهة الساحل الغربي وكذلك في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت المصادر إن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، وجه الأسبوع الماضي، قيادات جماعته بسحب المقاتلين من البيضاء وتوزيعهم على جبهتي الحديدة وصعدة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف.

واستهدفت الغارات مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مديريتي المصلوب والمتون، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتمردين، وتدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.

كما دمرت مقاتلات التحالف مخزن سلاح لمليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية “إن مقاتلات التحالف استهدفت مخزن سلاح للمليشيات بغارتين، مما أسفر عن تدميره.

روابط ذات صلة

“أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”

“أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”
لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!

لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!
تزامنا مع المونديال.. إعلان مواعيد رحلات “السعودية” المباشرة من الرياض وجدة إلى موسكو 

تزامنا مع المونديال.. إعلان مواعيد رحلات “السعودية” المباشرة من الرياض وجدة إلى موسكو 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*