مليشيات الحوثي تتراجع في البيضاء .. سحبت مئات من مقاتليها

المناطق - وكالات

كشفت مصادر يمنية، عن سحب مليشياتِ الحوثي الإيرانية المئاتِ من مقاتليها من جبهة البيضاء، وهو ما يشير إلى تكبدهم خسائر كبيرة في جبهة الساحل الغربي وكذلك في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت المصادر إن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، وجه الأسبوع الماضي، قيادات جماعته بسحب المقاتلين من البيضاء وتوزيعهم على جبهتي الحديدة وصعدة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الجوف.

واستهدفت الغارات مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية في مديريتي المصلوب والمتون، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتمردين، وتدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.

كما دمرت مقاتلات التحالف مخزن سلاح لمليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية “إن مقاتلات التحالف استهدفت مخزن سلاح للمليشيات بغارتين، مما أسفر عن تدميره.