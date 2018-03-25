لماذا تُصدر أصابعنا أصوات عند طقطقتها ؟ .. دراسة تجيب

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http://almnatiq.net/?p=556480
المناطق - وكالات

يجد البعض طقطقة المفاصل أمرا ضارا بينما يعتقد آخرون إنها رائعة، وفيما يتعمد البعض طقطقة أصابعهم، يسمع آخرون طقطقة ركبهم عندما يجلسون القرفصاء دون أن يسعوا إلى ذلك، فماذا تعني طقطقة المفاصل على وجه الدقة؟

الكثير من العلماء حاولوا جاهدين معرفة كيف يظهر هذا الصوت الغريب، والشيء الوحيد الذي يعرفنوه بالتأكيد أن السائل يميل للتحول إلى غاز وأنه كلما كان الضغط المناخي أقل، زادت احتمالية حدوث ذلك.

وهذا هو سبب غليان المياه عند مئة درجة مئوية في الارتفاعات المنخفضة وعند درجات حرارة أقل في الارتفاعات الأعلى، وفقًا لموقع DW الألماني.

وهذا ما يحدث على الأرجح بالضبط مع بعض الأشخاص، حيث يتحول السائل في المحفظة المفصلية إلى غاز تحت الضغط ويعود بشكل مفاجئ إلى مياه عندما ينخفض الضغط، وهذه العملية تحدث صوت طقطقة.

وتشير فركمايستر قائلة: “إنه لا توجد ببساطة دراسات كبيرة في هذا الشأن”. إذن ماذا ينبغي أن نفعل؟ تقول فركمايستر إن النتائج الضعيفة للأبحاث في هذا الشأن تقودنا إلى أنها ليست مشكلة كبيرة بأي حال من الأحوال.

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