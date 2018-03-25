احدث الأخبار

ولي العهد يشهد توقيع 4 اتفاقيات بين “إم آي تي” و “أرامكو” و “سابك” و “كاكست”
أبرز المواد
 قاض بريطاني لمنفذ اعتداء: عليك أن تُسجن 34 عاما حتى تفهم تعاليم الإسلام السامية والقرآن الكريم
أبرز المواد
 جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع
أبرز المواد
 “أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”
أبرز المواد
 لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!
أبرز المواد
 تزامنا مع المونديال.. إعلان مواعيد رحلات “السعودية” المباشرة من الرياض وجدة إلى موسكو 
أبرز المواد
 اعبر اعبر بنا للحلم وزهوره  ***  بشتك ظلالنا يسعد لي اوقاتك
أبرز المواد
 لماذا تُصدر أصابعنا أصوات عند طقطقتها ؟ .. دراسة تجيب
أبرز المواد
 مليشيات الحوثي تتراجع في البيضاء .. سحبت مئات من مقاتليها
أبرز المواد
 الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر بصنعاء ومأرب والجوف
أبرز المواد
 أسعار النفط تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 ماكرون يرأس اجتماع مجلس الدفاع والأمن غداة هجوم تريب الدامي
أبرز المواد
خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

أبرز المواد
حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

أبرز المواد
ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

أبرز المواد
هذا ما تفعله اللحوم المشوية في أجسامنا .. قد تصل إلى السرطان !

هذا ما تفعله اللحوم المشوية في أجسامنا .. قد تصل إلى السرطان !

أبرز المواد

لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!

لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!
http://almnatiq.net/?p=556483
المناطق - وكالات

في عام 2010، تم العثور على قبر يضم رفاة امرأة وجنينها قرب مدينة بولونيا في إيطاليا، يعود تاريخه إلى القرنين السابع والثامن الميلادي. ومنذ ذلك الحين يحاول العلماء الإجابة عن كيفية خروج الجنين من رحم أمه الميتة بدون مخاض.

وكشفت دراسة حديثة نُشِرت مؤخرا في مجلة “وورلد نورجيورجري” وأعدها باحثون في جامعتي فيرارا وبولونيا في إيطاليا، أنه بناء على طول عظم الفخذ العلوي، كان عمر الجنين يقدر بحوالي 38 أسبوعا.

وأوضحت الدراسة أن رأس الجنين كانت أسفل تجويف الحوض، مما يعني أنه كان يأخذ وضعية الاستعداد للولادة، أو أن ولادته قد تمت فعليا بشكل جزئي بعد دفن أمه بوقت وجيز، وفق ما ذكرت مجلة “فوربس”، السبت.

وربط العلماء بين عملية أجريت للأم في رأسها أسفرت عن وفاتها وبين ولادة جنينها في القبر، إذ إنه في حالة وفاة امرأة حامل، فإن الغازات التي تتراكم في الجسم خلال التحلل الطبيعي تدفع الجنين بقوة إلى خارج الرحم.

ووفقا لما نقلته “سكاي نيوز”، تعد هذه من الحالات النادرة في الأدبيات الطبية المعاصرة، بل ولم يسبق أن ظهرت في تاريخ السجل البيولوجي الحيوي، الأمر الذي لا يزال يحير العلماء، الذين يطلقون على هذا النوع من الولادة “ولادة التابوت”.

لكن الآلية الفعلية لـ”ولادة التابوت” لا تزال غير مفهومة بشكل كامل حتى الآن، إذ لا ينبغي لعنق الرحم الارتخاء عند الموت، وفق ما يقول الدكتور جين جونتر.

ويضيف: “أظن أن ما يحدث هو أن ضغط الغاز يتراكم، والجنين الميت يخرج من خلال تمزق، إذ يفجر فتحة عبر الرحم إلى المهبل، حيث أن المهبل أرق بكثير من عنق الرحم”.

لكن الحالة الصحية للأم تجعلها فريدة من نوعها، إذ كانت لديها علامة قطع صغيرة في جبينها وفتحة دائرية قطرها 5 ملم بجوارها، وهو شكل قديم من جراحة الجمجمة.

وتشير تقديرات العلماء إلى إن المرأة الحامل المتوفاة عاشت أسبوعا على الأقل بعد الجراحة البدائية التي خضعت لها.

روابط ذات صلة

ولي العهد يشهد توقيع 4 اتفاقيات بين “إم آي تي” و “أرامكو” و “سابك” و “كاكست”

ولي العهد يشهد توقيع 4 اتفاقيات بين “إم آي تي” و “أرامكو” و “سابك” و “كاكست”
قاض بريطاني لمنفذ اعتداء: عليك أن تُسجن 34 عاما حتى تفهم تعاليم الإسلام السامية والقرآن الكريم

قاض بريطاني لمنفذ اعتداء: عليك أن تُسجن 34 عاما حتى تفهم تعاليم الإسلام السامية والقرآن الكريم
جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*