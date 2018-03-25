احدث الأخبار

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع
أبرز المواد
 “أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”
أبرز المواد
 لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!
أبرز المواد
 تزامنا مع المونديال.. إعلان مواعيد رحلات “السعودية” المباشرة من الرياض وجدة إلى موسكو 
أبرز المواد
 اعبر اعبر بنا للحلم وزهوره  ***  بشتك ظلالنا يسعد لي اوقاتك
أبرز المواد
 لماذا تُصدر أصابعنا أصوات عند طقطقتها ؟ .. دراسة تجيب
أبرز المواد
 مليشيات الحوثي تتراجع في البيضاء .. سحبت مئات من مقاتليها
أبرز المواد
 الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر بصنعاء ومأرب والجوف
أبرز المواد
 أسعار النفط تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 ماكرون يرأس اجتماع مجلس الدفاع والأمن غداة هجوم تريب الدامي
أبرز المواد
 رئيس البرلمان العربي يشيد بالزيارات التي يقوم بها سمو ولي العهد إلى عواصم القرار العالمي
أبرز المواد
 لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية تعقد برنامجاً تدريبيا للجنتي الدلم والخرج
منطقة الرياض
خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

خبير عراقي يلجم قناة الجزيرة: السعودية دفعت لشراء سلاح وغيرها دفع لشراء”خرفان”

أبرز المواد
حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

حفرت حفرة للإمارات فوقعت فيها .. قطر في ورطة كبيرة لكن هذه المرة مع أمريكا (فيديو)

أبرز المواد
ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

أبرز المواد
هذا ما تفعله اللحوم المشوية في أجسامنا .. قد تصل إلى السرطان !

هذا ما تفعله اللحوم المشوية في أجسامنا .. قد تصل إلى السرطان !

أبرز المواد

كتبها الردعي وشدا بها العليوي.. بالفيديو:

اعبر اعبر بنا للحلم وزهوره  ***  بشتك ظلالنا يسعد لي اوقاتك

http://almnatiq.net/?p=556484
المناطق (خاص)

 

 

 

عندما يتغنى الشاعر بكلماته، ويبحر في الخيال، ويجيد في الوصف، فإنه يعيش لحظة ما يكتبه ويبدع فيه، ولكنه عندما يكتب عن من يحبه، ويرى فيه نموذجاً مختلفاً يتجاوز خياله، ويسبق مدحه، ويعلو على كل ممدوحٍ سواه، فإن القصيدة تأتي مختلفة باختلاف من كتبت لأجله، وتخرج شجاعة كما هي قناعة الشاعر في قوة وشجاعة وحضور من يكتب عنه..

الشاعر العميد “نواف الردعي” خصّ “المناطق” بقصيدته الجديدة “الأسطورة”، وخص “المناطق” مرة أخرى بها بعد أم شدا بها المبدع “عبدالعزيز العليوي”..

 

 

سيدي يا محمد صرت الاسطوره
والكواكب تمحور في مداراتك

سيد الدار يا شعشاع ديجوره
يستدل الظلام بنور مشكاتك

أنت شاسع مدى وأركان معموره
تَخمد أعتى العواصف في مساحاتك

سيدي والعدى تقمح ومقهوره
دامنا حزامك وجيشك وجبهاتك

سيدي.. يامعزي.. ياأخو نوره
‏فيك من جدك المرحوم سطواتك

أنت روضة مهنا ومنهي الثوره
أنت فتح الرياض بكل حزاتك

أنت حرب السّبَله والصبح وبكوره
وأنت موعد قديم وحان ميقاتك

أنت صبحية المصمك ودستوره
يوم نادى المنادي خصك بذاتك

أنت يخرج بك التاريخ عن طوره
لانك الرقم الأصعب من بطولاتك

وأنت تركي ولد عبد الله وشوره
وكن مافات ياونيان مافاتك

ياشبيه البطل تركي على دوره
جدك الرابع اللي  فيه جيناتك

القصايد معك ماهيب مخفوره
تستمد الشجاعة من قراراتك

ان كتبت القصيدة جات مغروره
تعتبر نفسها احدى منصاتك

احتزم سيدي والدار منصوره
‏لين تاصل بنا لأجمل محطاتك

اعبر .. اعبر بنا للحلم وزهوره
بشتك ظلالنا يسعد لي اوقاتك

 

روابط ذات صلة

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع
“أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”

“أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”
لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!

لغز كبير .. أنجبت طفلها بعد وفاتها في القبر .. فما السر ؟!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*