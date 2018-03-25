تزامنا مع المونديال.. إعلان مواعيد رحلات “السعودية” المباشرة من الرياض وجدة إلى موسكو

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أتمت الخطوط السعودية – الناقل الوطني للمملكة -جدولة رحلاتها المباشرة بين كل من الرياض وجدة وبين موسكو والمقرر تسييرها اعتباراً من 12 يونيو المقبل تزامناً مع انطلاق فعاليات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا والتي يشارك فيها المنتخب الوطني السعودي، وأصبحت الرحلات متاحة للحجز سواء عن طريق برنامج عطلات السعودية عبر الموقع أو من خلال موقع “السعودية“.

و”السعودية” ستقوم بتسيير رحلة مباشرة يومياً بين المملكة وموسكو اعتباراً من 12 يونيو المقبل، وذلك عبر طائراتها الحديثة من طراز B777-300ER بدرجتي رجال الأعمال والضيافة.

وحرصاً من الناقل الرسمي للكرة السعودية والمنتخب الوطني السعودي على توفير أفضل الخدمات لجماهير الكرة السعودية لمؤازرة المنتخب في المونديال فقد أطلقت عبر برنامج “عطلات السعودية” عدة باقات متنوعة تتضمن تذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها كل من يرغب متابعة المنتخب الوطني وأفضل النجوم والمنتخبات العالمية في المونديال من قلب الحدث.

وتم تأمين رحلات المواصلة الداخلية في روسيا إلى كل المدن المستضيفة لمباريات المونديال بالتعاون مع شركاء الخطوط السعودية في تحالف سكاي تيم الدولي وستتاح الفرصة لجماهير الكرة السعودية لمؤازرة المنتخب الوطني ومتابعة منتخبات ونجوم الكرة العالمية أثناء المونديال عبر رحلات يومية وبرامج استضافة تتضمن باقات متنوعة تناسب شرائح ورغبات الجماهير.

يُذكر أن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا سوف تنطلق يوم 14 يونيو المقبل بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب السعودي ومنتخب روسيا (المستضيف).