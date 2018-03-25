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“أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”

“أبل” تدعم أصحاب الهمم بـ 13 “إيموجي”
http://almnatiq.net/?p=556501
المناطق - وكالات

تقدمت شركة أبل مؤخرا بطلب إلى منظمة “يونيكود كونسرتيوم” لإضافة مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية “إيموجي” ستعبر بشكل أكبر عن أصحاب الهمم.

ووفقا لموقع “إيموجي بيديا” فإن أبل أكدت في طلبها أن هذه المجموعة الجديدة من الرموز التعبيرية تأتي بغرض التعبير بشكل دقيق عن الخبرات التي لدى أصحاب الهمم.

وبلغ عدد الرموز الجديدة المقترحة 13 ويمكن أن يصل العدد إلى 45 عند حساب درجات ألوان البشرة التي توفرها أبل.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، فإن أبل أكدت أن هذه المجموعة ليست سوى بداية في تلميح إلى المزيد من الرموز التعبيرية الخاصة بأصحاب الهمم مستقبلا.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الفنية في المنظمة قرارها الشهر المقبل، وفي حال اعتماد هذه المجموعة من الإيموجي، سيتم إصدارها في النصف الأول من 2019.

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