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جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع
http://almnatiq.net/?p=556504
المناطق - الرياض

يعقد مجلس الشورى الإثنين المقبل جلسة طارئة لمناقشة موضوع ذي أهمية قصوى، ما دعا أمانة المجلس للتأكيد على أعضاء المجلس بضرورة حضور الجلسة للتصويت واتخاذ القرار المناسب.

ووفقا لما نقلته “عكاظ” من مصادر، فإن الأعضاء تلقوا تشديدا على الحضور وعدم قبول الاعتذار في ذلك، فيما أشارت المصادر إلى أنه تم إلغاء مهمة وفد مكون من 12 عضوا كان من المفترض أن يسافروا في مهمة عمل لمنطقة نجران والالتقاء بعدد من المسؤولين وعمل مباحثات معهم.

وأكدت المصادر أن الجلسة الطارئة التي لم تشر رسالة المجلس لبنودها تعتبر مهمة للغاية، مرجحة أن تكون ذات علاقة بقرار سيصدر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الشورى.

وكان «الشورى» عقد جلسة مماثلة للتصويت وإصدار قرار في موضوع القيمة المضافة.

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