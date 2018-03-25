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نزلاء التأهيل الشامل يقضون يوماً ترفيهياً في مزارع سكاكا‎

نزلاء التأهيل الشامل يقضون يوماً ترفيهياً في مزارع سكاكا‎
http://almnatiq.net/?p=556522
المناطق - الجوف :

نظم مركز التأهيل الشامل بالجوف رحلة ترفيهية للنزلاء بإحدى مزارع مدينة سكاكا؛ سعياً للترويح عنهم وامتداداً لبرنامج الزيارات الترفيهية.

وكان 15 نزيلاً بمركز التأهيل الشامل يرافقهم 4 من المساندين في العناية والتمريض برفقة مشرف الأنشطة ” محمد العويضه “، زاروا مزرعة عبدالواحد العويضة، قضوا فيها ساعات ترفيهية وتعريفية على المزرعة خلال الفترة الصباحية، فيما شكلت الرحلة فرصة للنزلاء لتعريفهم أنواع الأشجار والثمار التي تنتجها المزرعة.

وقدم مدير مركز التأهيل الشامل بالجوف مقبل بن صلفيق الشمري شكره وتقديره للمستضيف “عبدالواحد العويضة”، على استقباله نزلاء الدار.

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