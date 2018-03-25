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“عمل الجوف” : 99% نسبة توطين مكاتب تأجير السيارات بعد أكثر من 58 جولة
http://almnatiq.net/?p=556523
المناطق - الجوف :

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف بالتعاون مع هيئة النقل العام وقوة الضبط الميداني ومشاركة الجهات الشريكة بالمنطقة مساء أمس جولات تفتيشية للتأكد من قرار توطين منافذ البيع بمكاتب تأجير السيارات وتوطين قطاع الذهب والمجوهرات ومسح لكامل للأنشطة المستهدفة بالتوطين بالمنطقة شملت جميع محافظات المنطقة وذلك وفقاً لبرنامج التوطين الموجّه بالمنطقة الذي أُطلق مؤخراً.
وأكد أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف عبد العزيز الرويلي ، أن فرع الوزارة بالمنطقة أطلق عدة جولات تفتيشية في جميع مكاتب العمل بالمنطقة ، استهدفت منافذ البيع بمكاتب تأجير السيارات والخدمات العامة ومكاتب العقار والمجمعات المغلقة ، شملت أكثر من (58 ) زيارة بمشاركة الجهات الشريكة استهدفت الكشف على مرحلة التوطين بالمنطقة ، شملت جميع المنشآت المعنية بالأنشطة المستهدف.
وأكد “الرويلي “، أن نسبة التوطين لقطاع منافذ البيع بمكاتب تأجير السيارات بلغت (99٪) فيما بلغ نسبة توطين نشاط بيع الذهب والمجوهرات ( 100% ) ؛ مشدداً على أن الجولات التفتيشية الميدانية مستمرة خلال فترات العمل الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار ومتابعة تذليل المعوقات التي تواجه العاملين.

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