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“كشافة محايل” تستقبل أول متدرب واليوم انطلاق “التأسيسية”

“كشافة محايل” تستقبل أول متدرب واليوم انطلاق “التأسيسية”
http://almnatiq.net/?p=556524
محمد الغبيشي - محايل عسير

استقبلت كشافة تعليم محايل عسير أول متدرب بالدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية عصر اليوم السبت 7-7-1439هـ، ورحب مدير النشاط الطلابي الأستاذ “علي الراجحي” وقائد الدراسة الأستاذ “حسين شبيلي” بالمتدرب “فيصل عامر آل زمانان” من إدارة تعليم نجران متمنين له طيب المقام بين أحبته وإخوته وتحقيق المتعة والفائدة المرجوة من هذه الدراسة.

إلى ذلك وقف “الراجحي” على آخر اللمسات الفنية برفقة قائد الدارسة “شبيلي” والمشرف التربوي بتعليم محايل الأستاذ “إبراهيم حزام” والوقوف على أدق التفاصيل واكتمال كافة التجهيزات لتدريب نحو 40 قائدا كشفيا من مختلف مناطق وإدارات التعليم بالمملكة وذلك بحضور مدير تعليم محايل الأستاذ “منصور آل شريم”.

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