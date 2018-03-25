علماء آثار: الرسوم والنقوش الصخرية في مناطق المملكة تعكس تطور حضارات الجزيرة العربية

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نظم المتحف الوطني وبالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون، ممثلة في ملتقى (رواق فنون) محاضرة بعنوان( آفاق السياحة الثقافية في المملكة العربية السعودية..الفن الصخري أنموذجاً)، شارك فيها نخبة من علماء الآثار ومسؤولون، ومحاضرو وطلاب وطالبات الجامعات وفي مقدمتهم طلاب كلية السياحة والآثاروكلية الآداب قسمي الاعلام والجغرافيا بجامعة الملك سعود بالرياض.

استعرضت المحاضرة التي قدمها الدكتور بدر بن عادل فقير الأستاذ بجامعة الملك سعود، وأدارها الدكتورسعيد السعيد عميد معهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود، تراث وتاريخ المملكة الثقافي الذي يجسد العمق الحضاريلهذه البلاد عبر حقب التاريخ المختلفة.

وتناولت المحاضرة التي أقيمت بقاعة التوحيدبالمتحف الوطني يوم أمس الثلاثاء، 3/7/1439ه، آفاق السياحة الثقافية في المملكة عبر سلسلة من المحاور، شملت محور الشخصية الجغرافية لجزيرة العرب وعبقرية المكان كموقع استراتيجي مميز، و محور خاص عن العناصر الجوهرية للتراث الثقافي في الجزيرة العربية منذ العصور الحجرية وحتى العصر الحديث، إلى جانب محور النقوش والرسومات الصخرية في المملكة والجزيرة العربيةبوصفها شواهد حضارية ناطقة بريادة أمتنا في المجالات كافة.

وركز المحاضر علىفنون النقوش الصخرية وتطورها ودلالاتها المكانية والتاريخية، متناولاً الموضوعات والأنشطة التي تجسدها هذه الرسوم وتقنياتها، وعبقرية إنسان هذه البلاد في تطويع البيئة وتوظيفها في الأنشطة الحياتية المخلتفة، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وقال إن الشخصية الجغرافية وعبقرية المكان والموقع الاستراتيجي للمملكة وبيئاتها الجاذبة للانسان والحيوان معا، ً كل ذلكأسهم في أن تكون هذه البلاد مقر استيطان بشري ومنشأ حضارات عريقة تلاقحت على أرضها وعبرتإلى دول العالم المختلفة.

وقدم الدكتور بدر سلسلة من النماذج للرسوم والنقوش الصخرية التي تعكس عراقة إنسان هذه المنطقة، لا سيما التي تعكس حضارة وتاريخ الممالك العربية المبكرة، كممالك دادان ولحيان، مشيراً إلى الكتابات واللغات والتماثيل والمعثورات الأثرية التي عبرت عن أنشطة إنسان هذه البلاد في المجالات كافة، بما في ذلك الأواني المنزلية وآلات الزراعة والصيد، والرقص والغناء، ورسومات الأشكال البشرية والحيوانية والأزياء، ومناسبات الأفراح والمبارزة والقتال، متناولا تطور الفنون الصخرية من عصر إلى آخر، بما في ذلك آثار العصور الإسلامية التي ركز فيها على تطور العمارة واللغات والكتابات، والخط العربي، والمسكوكات والنقود، وآثار العصور الحديثة من المعثورات التي تعكس التراث الشعبي، وأنماط العمارة التقليدية والصناعات الشعبية والفلكور والأنشطة الدينية، ووسوم القبائل، وغيرها من الشواهد الحضارية التي تؤكد ثراء المملكة العربية السعودية بالموروث الحضاري.

وقال: إن ما تحتضنه المملكة داخل أرضها من كنوز حضارية لم يكتشف بعد، رغم الجهود المبذولة من الدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للسياحة التراث الوطني، داعياً إلى توظيف طاقات الجميعلاكتشاف هذه البلاد وإبراز بعدها الحضاري محلياً واقليمياً ودولياً.

وقال إن المملكة مقبلة على تحول كبير في توطين السياحة وتطويرها، موضحاً أن نجاح القطاع السياحة وازدهاره يكمن في عبقرية المكان وتوافر العوامل البيئية والثقافية والاقتصادية وأن هذه العوامل متوافرة في بلادنا، مضيفاً أن السياحة الثقافية على وجه الخصوص قابلة للازدهار بشكل مذهل وذلك لعدة أسباب من بينها أن السائح الثقافي قد يأتي إلى المملكة إلى ممارسة أنشطة مختلفة ومهام في مجالات عدة ، ويستمتع بممارسة السياحة الثقافية في الوقت ذاته، لأنها سياحة مربوطة بالإطلاع والمعرفة والتثقيف عبر الكتابة والنقوش والرسوم المتوافرة في أنحاء المملكة المختلفة.

ودعا دكتور بدر إلى تشكيل فريق متكامل من المختصين والخبراء من مختلف التخصصات ذات العلاقة بالتراث الثقافي، للعمل على تأسيس موسوعة علمية تسهم في إبزار مقومات المملكة الحضارية والثقافية.

وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحضور الذي شارك بسلسلة من المداخلات والإستفسارات التي أجاب عليها المحاضر بشمول ووضوح مما أسهم في تحقيق أهداف المحاضرة وانجاحها.

وفي ختام المحاضرة قدم الدكتور عبدالله الزهراني مدير مركز البحوث في قطاع الآثار والمتاحف بهيئة السياحة والتراث الوطني درعين تكريميين للدكتور فقير والدكتور السعيد.