وظائف إدارية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض

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أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– محاسب مدقق داخلي (آخر موعد للتقديم 9 رجب 1439هـ)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها مع خبرة سنتين في مجال التدقيق الداخلي.

– سكرتير (آخر موعد للتقديم 11 رجب 1439هـ)

المتطلبات: دبلوم في السكرتارية أو ما يعادلها بعد الثانوية.

– مساعد محاسب (آخر موعد للتقديم 12 رجب 1439هـ)

المتطلبات: دبلوم محاسبة لمدة سنتين كحد أدنى ويفضل بكالوريوس محاسبة مع خبرة سنة في نفس المجال.

– مراسل (آخر موعد للتقديم 19 رجب 1439هـ)

المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى ويفضل حاملي شهادة الثانوية العامة.

– باحث قانوني (آخر موعد للتقديم 19 رجب 1439هـ)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في القانون كحد أدنى ويفضل حاملي درجة الماجستير في القانون.

– بالإضافة إلى توفر وظائف طبية وصحية أخرى سبق الإعلان عنها في وظيفة.كوم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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