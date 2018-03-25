وظائف إدارية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– محاسب مدقق داخلي (آخر موعد للتقديم 9 رجب 1439هـ)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص المحاسبة أو ما يعادلها مع خبرة سنتين في مجال التدقيق الداخلي.
– سكرتير (آخر موعد للتقديم 11 رجب 1439هـ)
المتطلبات: دبلوم في السكرتارية أو ما يعادلها بعد الثانوية.
– مساعد محاسب (آخر موعد للتقديم 12 رجب 1439هـ)
المتطلبات: دبلوم محاسبة لمدة سنتين كحد أدنى ويفضل بكالوريوس محاسبة مع خبرة سنة في نفس المجال.
– مراسل (آخر موعد للتقديم 19 رجب 1439هـ)
المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى ويفضل حاملي شهادة الثانوية العامة.
– باحث قانوني (آخر موعد للتقديم 19 رجب 1439هـ)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في القانون كحد أدنى ويفضل حاملي درجة الماجستير في القانون.
– بالإضافة إلى توفر وظائف طبية وصحية أخرى سبق الإعلان عنها في وظيفة.كوم.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.
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