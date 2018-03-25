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الأرصاد : نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة مصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة

الأرصاد : نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة مصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة
http://almnatiq.net/?p=556538
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية مصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة ، وتكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الاجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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