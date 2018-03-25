احدث الأخبار

أرامكو السعودية تعزز شراكتها مع معهد ماساتشوستس للتقنية وتقدم منحة بحثية بقيمة 25 مليون دولار
أبرز المواد
 “التجارة” تتوعد بمعاقبة المتلاعبين بأسعار المواد التموينية الأساسية
أبرز المواد
 القبض على فريق إعلامي لداعش في عدن
أبرز المواد
 نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري: إيران تنشر الإرهاب عبر ميليشياتها
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” : استبعاد كل من يثبت له صلة أو تعاطف أو ميول إلى أفكار جماعة “الإخوان المسلمين”
أبرز المواد
 الأرصاد : نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة مصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة
أبرز المواد
 وظائف إدارية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض
أبرز المواد
 علماء آثار: الرسوم والنقوش الصخرية في مناطق المملكة تعكس تطور حضارات الجزيرة العربية
محليات
 “كشافة محايل” تستقبل أول متدرب واليوم انطلاق “التأسيسية”
منطقة عسير
 “عمل الجوف” : 99% نسبة توطين مكاتب تأجير السيارات بعد أكثر من 58 جولة
منطقة الجوف
 نزلاء التأهيل الشامل يقضون يوماً ترفيهياً في مزارع سكاكا‎
منطقة الجوف
 غارة أمريكية تقتل عناصر من تنظيم القاعدة جنوب ليبيا
أبرز المواد
ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

ألم يعلم بأن الله يرى.. لافتة لبائع “جح” في المدينة تثير الإعجاب

أبرز المواد
هذا ما تفعله اللحوم المشوية في أجسامنا .. قد تصل إلى السرطان !

هذا ما تفعله اللحوم المشوية في أجسامنا .. قد تصل إلى السرطان !

أبرز المواد
“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية

“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية

أبرز المواد
جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

أبرز المواد

نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري: إيران تنشر الإرهاب عبر ميليشياتها

نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري: إيران تنشر الإرهاب عبر ميليشياتها
http://almnatiq.net/?p=556544
المناطق - وكالات

عقد في باريس التي لا تزال تلملم جراح يوم الجمعة حيث احتجز مسلح رهائن، وأدى إلى مقتل 3 أشخاص، بالإضافة إلى المهاجم، ندوة في مجلس الشيوخ الفرنسي للبحث في خطط جديدة للقضاء على الإرهاب، والحد من التطرف.

وقد حضر اللقاء الذي عقد أمس السبت في العاصمة الفرنسية، خبراء سعوديون وإماراتيون للبحث مع نظرائهم الفرنسيين سبل مكافحة الإرهاب ووقف تمويله.

وفي هذا السياق، شدد معالي الأستاذ أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية على أهمية التكامل بين جميع الدول للقضاء على التطرف.

وقال عسيري إن سبب انتشار الإرهاب في العالم هو دعم إيران لميليشياتها في المنطقة، سواء في اليمن أو سوريا أو لبنان. ولفت إلى أن طهران تسعى لتحقيق حلمها بولاية الفقيه وتعتبر كل شيعي يتبع لها. وأضاف أن عمليات خطف الرهائن والطائرات بدأت من خلال إيران.

كما حذر من مخاوف ما بعد القضاء على حلم داعش، بتمدد الميليشيات التي يتجاوز عدد أفرادها الـ 40,000 عنصر لينشروا الفوضى والخراب في أوروبا والعالم.

روابط ذات صلة

أرامكو السعودية تعزز شراكتها مع معهد ماساتشوستس للتقنية وتقدم منحة بحثية بقيمة 25 مليون دولار

أرامكو السعودية تعزز شراكتها مع معهد ماساتشوستس للتقنية وتقدم منحة بحثية بقيمة 25 مليون دولار
“التجارة” تتوعد بمعاقبة المتلاعبين بأسعار المواد التموينية الأساسية

“التجارة” تتوعد بمعاقبة المتلاعبين بأسعار المواد التموينية الأساسية
القبض على فريق إعلامي لداعش في عدن

القبض على فريق إعلامي لداعش في عدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*