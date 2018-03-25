القبض على فريق إعلامي لداعش في عدن

المناطق - وكالات

قبضت قوات الأمن اليمنية على فريق إعلامي تابع لتنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني في عدن، إن “وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المحافظة داهمت، فجر اليوم الأحد، وكراً لتنظيم داعش الإرهابي وقبضت على 3 من عناصر التنظيم وبحوزتهم كاميرات تصوير عالية الدقة وعدسات تقريب وطائرة من دون طيار خاصة بالتصوير الجوي، إضافةً إلى شعار داعش الإرهابي يستخدم خلفيةً في تسجيل وصايا منفذي العمليات الانتحارية التي ينفذها التنظيم”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وأضاف المصدر: “من ضمن المضبوطات في الوكر عبوات ناسفة مختلفة الأحجام بعضها صغير جداً معد للتفجير عن بعد، إضافة إلى أحزمة ناسفة وكميات من مادة C4 شديدة الانفجار، وألغام وقذائف وأسلحة وذخائر”.

وأشار المصدر إلى أن “المداهمة سبقتها أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية خلالها من القبض على قيادي في تنظيم داعش اعترف في التحقيقات بوقوفه وراء عمليتي تفجير غولدمور والمنصورة واغتيال ضباط في إدارة أمن عدن”.