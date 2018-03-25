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“التجارة” تتوعد بمعاقبة المتلاعبين بأسعار المواد التموينية الأساسية

“التجارة” تتوعد بمعاقبة المتلاعبين بأسعار المواد التموينية الأساسية
http://almnatiq.net/?p=556551
المناطق - متابعات

توعدت وزارة التجارة والاستثمار بمعاقبة المتلاعبين بأسعار عدد من المواد التموينية الأساسية، والتجار الذين يلجأون لخداع المستهلك عبر أساليب ملتوية من الغش.

 

هذا ما كشف عنه المتحدث الرسمي للوزارة عبدالرحمن الحسين حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مركز بلاغات وغرفة عمليات تضم 18 جهة حكومية بهدف منع التلاعب وحفظ حقوق المواطن والمقيم.

 

وقال إن الوزارة  تدخلت وأخضعت بعض السلع الضرورية مثل الألبان، والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالحديد والأسمنت للأحوال غير العادية، وفقاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في الأسعار.

 

وأكد أن الوزارة تخضع أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

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