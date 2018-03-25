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الرئيس شدد على أهمية حصد الذهب ..

شباب التايكوندو يتأهبون لبطولة العالم بتونس

شباب التايكوندو يتأهبون لبطولة العالم بتونس
http://almnatiq.net/?p=556606
المناطق - الرياض

أقفل مدرب المنتخب السعودي للتايكوندو للشباب أخر الترتيبات في معسكره الإعدادي بفرنسا تأهباً للمشاركة في بطولة العالم التي ستدور رحاها بتونس ويسبقها التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب خلال الفترة من 4 الى 13 أبريل بوفد يضم 14 رياضياً يترأسه نائب رئيس الاتحاد أبوبكر عبداللطيف كردي والجهاز الفني بقيادة الألماني عزيز أشرقي ومدربا الفئات السنية فهد الدويسان ومحمد سعد القحطاني والحكم الدولي غازي الغانم وأخصائي العلاج الطبيعي محمد سهيل واللاعبون ” ماجد مبروك ، علي مبروك ، رداد الشريف ، فراس غانم ، تركي علوي ، معاذ المطيري ، ريان الطائفي ، محمد السويق ” .
وأشار مدير المنتخبات محمد الحبابي أن التايكوندو السعودي يطمح للمحافظة على الإنجازات التي تحققت   سلفاً  ومواصلة حصد الألقاب : وقال أن رئيس الاتحاد العميد  العميد الركن شداد العمري  شدد على أهمية حصد الذهب على غرار ما تجسد في بطولة العالم للناشئين بشرم الشيخ الصيف الماضي .
من جهة  أخرى تم تكليف المدرب الوطني  خالد الدوسري بالإشراف على مراكز تدريب الاتحاد السعودي للتايكوندو ودراسة أوضاعها والرفع بتقرير عنها ومدى الاستفادة منها في نشر اللعبة  .

الجدير بالذكر أن  الاتحاد الآسيوي للتايكوندو رشح (6 )حكام سعوديين لخوض البرنامج التأهيلي لدورة الألعاب الآسيوية القادمة حيث وقع الاختيار على فايز السلولي وأحمد الحياني ومحمد الدوسري وعبدالاله الموينع وغازي الغانم ومجاشع علوي ..

من جانباً  آخر تتواجد بعثة المنتخب السعودي للبومسي في كوريا الجنوبية للمشاركة في دورة “نيو بومسي” التي يقيمها الاتحاد الآسيوي للوقوف على آخر التطورات والمستجدات في البومسي .

وفي أوربا يشارك الثلاثي الدولي لتحكيم منافسات بطولة أسبانيا الدولية G1 وهم مفضي العنزي وسعد الشهراني وفتح الدين القوزي .

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