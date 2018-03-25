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القصيم تؤهل قدرات الموارد البشرية السياحية ببرنامج تدريبي

القصيم تؤهل قدرات الموارد البشرية السياحية ببرنامج تدريبي
http://almnatiq.net/?p=556611
المناطق - بريدة

يطلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) غدا الاثنين برنامج (مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية). وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح ان البرنامج ياتي ضمن حزمة البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها في مرحلتها الثالثة والتي تهدف لتأهيل و تطوير الموارد البشرية و راغبي العمل في القطاعات السياحية. واضاف الدورة تركز على عدد من المحاور كالتعريف بالجودة في الخدمات السياحية , والتعرف على مفهوم وثقافة الجودة والتعرف على العناصر الأساسية لثقافة الجودة في الخدمات الفندقية ومنشآت الايواء السياحي واشارالمشيقح أن البرامج التدريبية المستهدف تنفيذها بالقصيم لعام 2018م بلغت  12 برنامجاً تطويرياً وتأهيلياً مؤملاً ان تسهم في تأهيل وتطوير قدرات العاملين والراغبين في العمل بالقطاع السياحي وتوعيتهم و تأهيل المرخصين في القطاعات السياحية وبين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ان من أبرز البرامج التي ستعقد في منطقة القصيم والموجهة للمواطنين برنامج “التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي للسيدات” و” تطوير قدرات ومهارات العاملين في التسويق السياحي” و”ابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها ” و “العلاقات العامة والمراسم (البروتوكول) في القطاع السياحي“، كما تشمل المجالات “تأهيل المرخصين للإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات ” و” تطوير مهارات موظفي الاستقبال في الإيواء السياحي ” و “ تطوير مهارات مسؤولي الموارد البشرية في القطاع السياحي و مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية  ” و الأمن والسلامة في القطاع السياحي ” و التعرف على فن إدارة الطهي للسيدات , ودعا المشيقح المهتمين بالشأن السياحي لحضور هذه البرامج مؤكداً انها مجانية ويمنح المشاركين فيها شهادات حضور معتمدة, وستقام في مدينة بريدة وعدد من محافظات القصيم بالتنسيق مع شركاء الهيئة لإتاحة الفرصة للاستفادة من هذه البرامج قدر الامكان حاثا الراغبين بالتسجيل في هذه البرامج التسجيل من خلال موقع الهيئة الإلكتروني , كما يمكن الراغبين الاطلاع على الجديد حول البرامج بشكل مستمر من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يشرف عليها فرع الهيئة بالقصيم  (إكتشف القصيم)

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