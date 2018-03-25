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جمعية ” سموم ” تعرض برامجها وأهدافها أمام الجهات الحكومية

جمعية ” سموم ” تعرض برامجها وأهدافها أمام الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=556614
المناطق - بريدة

عقدت الجمعية السعودية للوقاية من السموم ” سموم ” ،  اجتماعها الأول بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية مطلق بن دغيّم الخمعلي ، وأعضاء المجلس ، وممثلي الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وذلك بفندق موفنبيك بمدينة بريدة ، لعرض   برامج وأهداف الجمعية امام الجهات الحكومية والتبحث في أوجه التعاون فيما يحقق أهداف الجمعية .

ورحب في بداية الإجتماع مدير عام الشؤون الصحية رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الإدارة وكلاً من المشاركين من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص مقدماً لهم الشكر على حضورهم وسعيهم لتفعيل برامج الجمعية بما يحقق أهدافها ، مشيراً إلى ان الجمعية وضعت لها عدة اهداف مرتبطة بتوعية وتثقيف المجتمع للوقاية من خطر السموم ، وتحظى بإهتمام مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مبيناً الجمعية رسمت لها عدة مسارات وخطط تسهم في رفع الوعي تجاه خطر السموم بمختلف انواعها ، وتستهدف جميع شرائح المجتمع ، وستعمل على بناء علاقة وطيدة مع المجتمع ليكون شريكا فاعلاً في تحقيق أهدافها وايصال رسالتها .

وكان الإجتماع يهدف إلى تعريف الحضور بالجمعية وفكرة إنشائها وأهدافها توضيح مهام ودور كل دائرة حكومية وخاصة في مكافحة السموم ، وتحديد أنواع السموم في المملكة وخصائصها وأسبابها سوءاً كانت مخدرة أو كميائية أو دوائية تحديد الفئات المستهدفة خلال الفترة القادمة لتوعية والتثقيف الصحي .

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