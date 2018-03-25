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بالفيديو..طيران الحرس الوطني يشارك في تمرين “درع الخليج المشترك-1”

بالفيديو..طيران الحرس الوطني يشارك في تمرين “درع الخليج المشترك-1”
http://almnatiq.net/?p=556620
المناطق - الرياض
تشارك وزارة الحرس الوطني في تمرين “درع الخليج المشترك-1” ضمن القوات السعودية المشتركة بلواء الملك عبدالعزيز الآلي.
وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن اللواء مكوّن من قوات المشاة الآلية، والمدفعية، والأسلحة المضادة، للدروع، ووحدات الطبابة، والإسناد الإداري.
كما تشارك وزارة الحرس الوطني بعناصر من لواء طيران الحرس الوطني الأول، المزود بأحدث الطائرات المروحية في العالم، ومنها مروحيات “بلاك هوك” متعددة الأغراض، ومروحيات “الأباتشي” القتالية، و”بوينغ إيه إتش-6″ المروحية القتالية الخفيفة المخصصة لأعمال الاستطلاع المسلح.
وتشمل تجهيزات لواء طيران الحرس الوطني الأول منشآت وطائرات ومعدات مساندة بنيت على أعلى مستوى من التقنية الحديثة والمعايير العالمية.

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