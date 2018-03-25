مهرجان الكليجا العاشر ببريدة يحفز المشاركين بجوائز نقدية

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يقدم مهرجان الكليجا العاشر الذي تعيشه مدينة بريدة هذه الأيام العديد من الفعاليات والبرامج والانشطه التي تحاكي الأكلات الشعبية والصناعات اليدوية، مع مايقدمه المهرجان من دورات وورش عمل و مسابقات قيمه تقدم لزوار المهرجان .





حيث يقدم جوائز نقدية تحفيزية للمشاركين والزوار في سبعة فروع ، كأفضل منتج كليجا ، و أفضل منتج شعبي ، و أفضل حرفي ، بالاضافه إلى أفضل منتج حلويات ، و أفضل منتج مخبوزات ، و أفضل منتج مأكولات حديثه ، و أفضل رائد أعمال كراع رئيس للمسابقة ذات السبعة أفرع .





كما شكل فريق مختص للتقييم الى جانب استطلاع اراء الزوار لتحديد الفائزين ، كما يشار في المهرجان اكثر من 100 اسرة منتجة و 16 منصة خصصت لرائدات الاعمال و 73 ركن داخل صالة الشركات الغذائية ، و يقدم للزوار 14 دورة وورش تدريبية في مختلف الاعمار و فى مجالات مختلفة ، كما يقدم للنساء 7 دورات وورش تدريبية ، ويشارك وسط فعالياته 10 عربات فود ترك والمتخصصه في الوجبات السريعة .