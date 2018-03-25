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مهرجان الكليجا العاشر ببريدة يحفز المشاركين بجوائز نقدية

مهرجان الكليجا العاشر ببريدة يحفز المشاركين بجوائز نقدية
http://almnatiq.net/?p=556624
المناطق - بريدة
يقدم مهرجان الكليجا العاشر  الذي تعيشه مدينة بريدة هذه الأيام العديد من الفعاليات والبرامج والانشطه التي تحاكي الأكلات الشعبية والصناعات اليدوية، مع مايقدمه المهرجان من دورات وورش عمل و مسابقات قيمه  تقدم لزوار المهرجان .

حيث يقدم  جوائز نقدية تحفيزية للمشاركين والزوار في سبعة فروع ، كأفضل منتج كليجا ، و أفضل منتج شعبي ، و أفضل حرفي ، بالاضافه إلى أفضل منتج حلويات ، و أفضل منتج مخبوزات ، و أفضل منتج مأكولات حديثه ، و أفضل رائد  أعمال كراع رئيس للمسابقة ذات السبعة أفرع .

كما شكل فريق مختص للتقييم الى جانب استطلاع اراء الزوار لتحديد الفائزين  ، كما يشار في المهرجان اكثر من 100 اسرة منتجة و 16 منصة خصصت لرائدات الاعمال و 73  ركن داخل صالة الشركات الغذائية ، و يقدم للزوار  14 دورة وورش تدريبية في مختلف الاعمار و فى مجالات مختلفة  ، كما يقدم للنساء 7 دورات وورش تدريبية ، ويشارك وسط فعالياته 10 عربات  فود ترك والمتخصصه في الوجبات السريعة .

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