أمير عسير يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 20 من طلاب جامعة الملك خالد

المناطق - أبها

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير الأربعاء القادم حفل تخريج الدفعة الـ 20 من طلاب جامعة الملك خالد بمدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.

وثمن معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي رعاية سمو أمير المنطقة هذا الاحتفال تأكيدا من سموه الكريم على مشاركة أبنائه يوم فرحتهم.

كما هنأ السلمي الطلاب الخريجين داعيا الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم، معبرا عن اعتزاز الجامعة بهذه الكوكبة المضيئة التي ستكون بحول الله عند حسن ظننا بها، مؤكدا أن هذه المناسبة السعيدة والمشاركة الكريمة ستكون خير ذكرى يحملها الطلاب في مستقبل أيامهم. مذكرا الطلاب بأن لهذا الوطن العظيم حقه المشروع على أبنائه وهو ما سيكون بحول الله بذلا وتضحية من أبنائه الأوفياء.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية رئيس اللجنة المنظمة للحفل الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم بأن الجامعـة تضع على أولويات اهتماماتها ببناء الإنسان الملم بقيم العلم والمعرفة ، وإعداد الكوادر المؤهلة لتحقيق أهداف التنمية في بلادنا الحبيبة ولا شك أن الخريج يصل إلى تلك المرحلة وقد تسلح بكل ما يحتاجه من جامعته لتهيئته لذلك، كما ينتظر الوطن هؤلاء الشباب والشابات بأحضان ملؤها الحب والترحيب والفرحة حيث سيصبحون قصة نجاح حقيقية تشارك في رسم معالم لوحة الوطن الزاهية وتضعه في مكانه الذي يستحقه بين مصاف الدول.

وأضاف العمري بأن يوم التخرج يوم بهيج من أيام الجامعة يزيده بهاء وجمالا رعاية أمير منطقة عسير حفظه الله.

كما أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن عدد الطلبة الخريجين هذا العام بلغ (١٤٠٤٧) خريج وخريجة تزودوا بالعلم والمعرفة من ٢٩ كلية مختلفة تضم أكثر من ٥٠ تخصص، صممت وفق معايير عالمية لتواكب التطور في كل مجال من مجالات العلوم المختلفة.

منهم (290) خريجاً وخريجة من حملة من الدراسات العليا و (13757) خريج وخريجة من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم.