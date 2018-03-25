ولي العهد يزور عددا من الجامعات والمراكز الصحية والتقنية الأمريكية ويعقد اجتماعا مع رؤساء الجامعات وكبرى الكليات والمعاهد في بوسطن

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زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم مركز آي بي إم واتسون للصحة في مدينة بوسطن الأمريكية، في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية .

واطلع نائب الرئيس الأعلى لنظام واتسون السيد ديفد كيني ، سمو ولي العهد خلال الزيارة على عرض مرئي عن تطبيقات الذكاء الصناعي وتحسين أداء البحوث عن العقاقير باستخدام الذكاء الصناعي.

بعد ذلك توجه سمو ولي العهد إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، حيث التقى رئيس المعهد / رافائيل ريف الذي صحب سمو ولي العهد في جولة في المعهد زار خلالها مختبر البايو ميكاترونكس الذي يعمل على استخدام التقنيات الحديثة في الأطراف الصناعية.

كما شاهد سمو ولي العهد في معرض الابتكار المقام في المعهد نماذج من الابتكارات الصناعية الحديثةومجموعة مختارة من منتجاتها التقنية لعدد من الجامعات والشركات السعودية، في إطار تعاونها البحثي والعلمي مع معهد ماساتشوستس، حيث تم في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” استعراض المستشعر المغناطيسي ذو الاستعمالات الحيوية في ميدان اكتشاف البترول والغاز، ومشروع يخص المدن الذكية لاستعمالات الطاقة البديلة في تطبيقات مختلفة ومنها شبكات لانترنت الأشياء، بالإضافة إلى عرض جيل جديد من المستشعرات لمتابعة حالة البحر الأحمر وكائناته ، للمحافظه على بيئته وحمايتها للأجيال القادمة .

وفي جناح مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تم عرض أربعة برامج، حيث يسعى برنامج الأبحاث المتقدمة إلى الاستثمار في تقنيات المستقبل، كما يهدف البرنامج الثاني إلى تعزيز الابتكار في جميع مراحله من خلال برنامج الاستثمار التقني في الشركات الناشئة والشركات التقنية، كما يسعى البرنامج الثالث وهو برنامج مسار الابتكار السريع إلى تأسيس بيئة تساهم في زيادة التجارة الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية ، كما يهدف البرنامج الرابع تأهيل الباحثين الموهوبين في ‎السعودية من خلال برنامج قادة التقنية الذي يوفر فرصة فريدة لتطوير الباحثين والباحثات السعوديين

كما تم في جناح المدينة استعراض مجموعة مختارة من منتجاتها التقنية والتي قامت بتطويرها المدينة بالتعاون مع أفضل الجامعات الأمريكية.

وفي جناح سابك تم عرض ‏المنتجات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية الهندسية، وتقنيات تختص في صناعة السيارات والأدوات الصحية والأجهزة الطبية .

وفي جناح ارامكو ، عرض مركز أبحاث أرامكو السعودية في بوسطن نماذج من برامج المركز التي منها تحويل الزيت الخام للمواد الكيميائية بنسبة 70 ‎%‎ ، وبرنامج محاكاة الزيت والغاز ، وتصنيع ثلاثي الأبعاد، وتقنيات النانو، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية لتقليل الانبعاثات للمحافظة على المناخ.

وجرى خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات التقنية والبحثية، حيث كانت الأولى عن تعاون بين شركة أرامكو السعودية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حول التطوير المستدام في قطاع الطاقة، والاتفاقية الثانية عن تعاون في أبحاث الانحلال الحراري للغاز الطبيعي بين شركة سابك ومعهد ماساتشوستس ، والاتفاقية الثالثة عن تعاون لإنشاء مركز أبحاث في نظم الهندسة المعقدة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد ماساتشوستس ، والاتفاقية الرابعة عن تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومستشفى بريغهام للنساء لصالح مركز التميز في الطب الحيوي، والاتفاقية الخامسة عن شراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وشركة تطوير المنتجات البحثية لانشاء مركز لانتاج اللقاحات ومنتجات البيوتيك في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والاتفاقية السادسة زمالة ابن خلدون بين معهد ماساتشوستس ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والاتفاقية السابعة لانشاء مركز لصناعة لقاحات والمنتجات البيوتيك بين جينرال الكتريك للصحة وافلام فوجي دايوسنث لتقنية البايوتك، وذلك لتوريد المعدات وتطوير علاج لمرض متلازمة الشرق الاوسط التنفسي.

كما زار سمو ولي العهد في بوسطن ، جامعة هارفرد حيث التقى عميد الجامعة السيد آلان غاربر وأعضاء من هيئة التدريس، واستعرضا خلال اللقاء أوجه التعاون بين المملكة والجامعة في عدد من المجالات، وفرص تطوير التعاون خاصة في الأبحاث المتقدمة في مجالات مثل ريادة الأعمال وهندسة النظم وتطوير أساليب التعليم لمواكبة تحديات العصر .

وقد عقد سمو ولي العهد في بوسطن اجتماعا مع رؤساء الجامعات وكبرى الكليات والمعاهد فيها ، وهم عميد جامعة هارفرد السيد آلان غاربر، ورئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا السيد رافائيل ريف، ورئيس جامعة بوسطن السيد بوب براون ، ورئيس جامعة تفتس السيد أنتوني موناكو ورئيس جامعة نورث إيسترن السيد جوزيف عون ورئيس كلية بابسون السيد كيري هيلي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين المملكة والمؤسسات التعليمية في بوسطن في الجانبين العلمي والبحثي ، وتعميق الشراكة معهم عبر عدة مبادرات وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

حضر الاجتماعات والزيارات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد غادر العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت سابق ، متوجها إلى مدينة بوسطن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقد عقد سمو ولي العهد خلال وجوده في العاصمة الأمريكية اجتماعا مع فخامة الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب وأعضاء في الكونغرس الأمريكي ، بالإضافة إلى زيارته للبنتاغون ولقائه وزير الدفاع الأمريكي.

كما عقد سمو ولي العهد اجتماعات مع عدد من المسئولين في الإدارة الأمريكية الحاليين والسابقين، إلى جانب مسئولين في المنظمات الدولية، ولقاءات مع عدد من الشركات الأمريكية، إلى جانب حفل الشراكة السعودية الأمريكية .