غرفة الأحسـاء تطلق دبلوم (إدارة الأعمال) للنساء.. الأحد المقبل

الاحساء - المناطق

تطلق غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف دبلوم (ادارة الأعمال) للنساء، ابتداءً من يوم الأحد المقبل 15/07/1439هـ الموافق 01/04/2018م، لمدة شهرين (72 ساعة تدريب) وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

ويهدف برنامج الدبلوم إلى إعداد علمي وعملي للمشاركات بهدف المساهمة في تنمية وتطوير القدرات والمهارات الادارية والقيادية لديهن من خلال تزويدهن بالمعارف والأساليب الادارية الحديثة واكتساب المهارات اللازمة نحو قيادة إداراتهن وأقسامهن ومؤسساتهن نحو التميز الإداري وكذلك تطوير العمليات الادارية ووظائف المؤسسات على جميع المستويات.

وتشتمل محاور الدبلوم على عدة موضوعات رئيسة، منها: مفهوم ومبادئ إدارة الأعمال، الوظائف الأساسية لإدارة الأعمال، القيادة وادرة التغيير، استراتيجيات إدارة الأعمال، إدارة التسويق، الادارة المالية، إدارة الموارد البشرية، الادارة الاستراتيجية، إدارة الجودة الشاملة وإدارة المشاريع، بالإضافة إلى التمكن من صناعة القرار الذي يعتبر أساس اختيار البدائل المتعلقة بالتخطيط الإداري والاستراتيجي.

ويستهدف برنامج الدبلوم المديرات ورئيسات الأقسام الإدارية وسيدات وشابات الأعمال، والموظفات الإداريات، وخريجات الجامعات والكليات وطالبات الثانوية العامة، والموظفات الراغبات في التميز في أدائهم الوظيفي والباحثات عن تطوير مهاراتهن العامة في إدارة الاعمال بالإضافة إلى المرشحات للشغل أو الشاغلات لمناصب ادارية حديثًا في منشآتهن بغض النظر عن نوع وظائفهن والراغبات في إقامة مشروع خاص أو العمل في مجال الإدارة.

ويأتي ذلك البرنامج ضمن سلسلة البرامج التأهيلية واللقاءات التوظيفية والدورات التدريبية التي تنفذها غرفة الأحساء بهدف تنمية وتطوير قدرات الشباب والشابات السعوديات ورفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعًا لسياسات وخطط توظيف أبناء المنطقة وتطبيقًا لبرامج الإحلال والسعودة بمنشآت القطاعين العام والخاص.