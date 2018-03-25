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هيئة السياحة والتراث الوطني تستأنف أعمال التنقيب في موقع عشم الأثري بمنطقة الباحة

هيئة السياحة والتراث الوطني تستأنف أعمال التنقيب في موقع عشم الأثري بمنطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=556668
المناطق-الباحة

بدأ فريق علمي متخصص تابع لقطاع الآثار في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أعمال التنقيب الأثري في موقع عشم الأثري في إقليم تهامة غرب منطقة الباحة واستكمال أعمال التنقيب للموسم الأول، التي تركزت في منطقة السوق التجاري في الموقع.
ونتج عن أعمال الموسم الأول اكتشاف عدد من العناصر المعمارية المتمثلة في جدران ودعامات وكذلك مساطب في بعض الغرف، فضلا عن عدد من المعثورات الأثرية منها الفخارية والزجاجية والمعدنية، وكذلك العثور على كسر من الأواني الفخارية والزجاجة تمثلت في أجزاء من حواف وابدان وقواعد وتم العثور على فخار مزجج بألوان مختلفة وكذلك على أجزاء من الحجر الصابوني والتي تعود إلى الفترة الاسلامية المبكرة والوسيطة.
وفي هذا الموسم “الثاني” يستأنف الفريق أعماله في الكشف عن العناصر المعمارية لمنطقة السوق التجاري، إضافة إلى التعرف على المسجد الجامع في عشم كونه من المساجد المبكرة في جنوب الجزير العربية، حيث يشتمل على حجر تأسيسي يشير إلى عمارته كانت في سنة 414هـ – 1023م.
وتشير أساسات المسجد الباقية أنه كبير المساحة، وفي وسطه ساحة مكشوفة، وله مئذنة رباعية الشكل تقع أساساتها في الزاوية الجنوبية الشرقية منه ويظهر في منتصف الجدار الشمالي الشرقي للمسجد “جدار القبلة” تجويف لمحراب المسجد، بينما يشتمل الجداران الجنوبي والغربي على المدخلين للمسجد، ومن المؤمل أن تكشف الأعمال الأثرية بالمسجد والمناطق الأخرى بالموقع عن عدد من التفاصيل المعمارية والمعثورات الأثرية.

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