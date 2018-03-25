١٠٠ مليون ريال لمستشفى الملك فهد بالباحة

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http://almnatiq.net/?p=556669
المناطق-الباحة

وقع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور / عبده بن حسن الزبيدي .. بمكتبه بالمديرية العامة للشئون الصحية بالباحة عقدي تطوير وتجهيز مركز عمليات القلب في الدور السابع بالبرج الطبي في مستشفى الملك فهد في الباحة بأجمالي يفوق على تسعة واربعون مليون ريال (49.321.710) , وكذلك وقع سعادته عقد تطوير وتجهيز اقسام العناية المركزة لحديثي الولادة والخدج والعناية المركزة للكبار في مستشفى الملك فهد بالباحة بقيمة ثمانية واربعون مليون ريال (48.000.000) …
ومن خلال هذا التوقيع الذي حضره ممثلي الشركات المتخصصة ، وجه مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الباحة الإدارات المعنية بمتابعة الانشاء بالعمل على دقة وسرعة انجاز هذه العقود لحاجة المنطقة الماسة لها في هذه الفترة.
الدكتور الزبيدي أضاف ان مركز القلب في الباحة يعد من اهم وأوائل الأهداف التي عمل على تحقيقها من توليه مباشرة الإدارة الصحية بالباحة حيث سيوفر الخدمة للمرضى الذين يعانون منها في المنطقة موفرا عليهم اتعاب التحويل لخارج المنطقة وعملنا على ان يكون بالشكل المتكامل موضحا ان فريق العمل في صحة الباحة حرص على ان يكون المركز متكامل حيث سيكون على مساحة دور بالكامل وهوا الدور السابع بالبرج الطبي بسعة (50) سرير يحتوي على جميع الأجهزة الحديثة التي تسمح بقيام عمليات القلب المفتوح والعمليات بمختلف مستوياتها في هذا التخصص منها أجهزة الجراحة وأجهزة متقدمة للتخدير وأنظمة لغرف عمليات رقمية متقدمة وغرف عناية مركزه متقدمه جداً بأحدث ماوصل إليه الطب الحديث .متوفر فيها أجهزة الفحص بالموجات الصوتية الحديثة أيضا وتعتبر الأولى في هذا المجال إضافة الى أجهزة الاشعة وأجهزة للغسيل الكلوي …
ومن جهة أخرى أضاف الدكتور عبده الزبيدي وفيما يخص عقد تطوير وتجهيز اقسام العناية المركزة فان هذا المشروع يشمل انشاء وتجهيز عدد (30) غرفة عناية مركزة متكاملة لكبار السن وكذلك عدد (10) غرف للعناية المركزة للأطفال وحدثي الولادة إضافة الى (24) سرير للخدج مشيرا الى ان هذا العقد يعتبر نقلة تطويرية مهمة في مستوى الخدمة الصحية التي تحرص وزارة الصحة ومعالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة على توفيرها للمواطن والمقيم في هذه المنطقة انطلاقا من توجيهات قياداتنا حفظها الله وتوجيهات امير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظة الله الذي يحرص دوما على متابعة احتياجات الأهالي في المنطقة والتوجيه بتوفيرها بالشكل المأمول .

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