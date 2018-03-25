احدث الأخبار

أطباء “ولادة بريدة” ينهون معاناة طفل من اندحاق الحجاب الحاجز
منطقة القصيم
 “الهيئة الأوروبية” تعتمد برنامجي بكالوريوس “التمريض والعلاج الطبيعي”
منطقة حائل
 أمير الباحة يرأس غداً الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة
منطقة الباحة
 أمانة الاحساء تنزع 525 عقارا بأكثر من 486 مليون ريال
المنطقة الشرقية
 مهرجان “موروث الجبيل” يختتم فعالياته بالعروض التراثية والترفيهية بـ100 الف زائر
المنطقة الشرقية
 كشافة وادي الدواسر تشارك في الاحتفاء بـ ” ساعة الأرض”
منطقة الرياض
 تعليم جازان يطلق مبادرة مراكز الدعم والمساندة لتسجيل الطلبة المستجدين
منطقة جازان
 ١٠٠ مليون ريال لمستشفى الملك فهد بالباحة
منطقة الباحة
 هيئة السياحة والتراث الوطني تستأنف أعمال التنقيب في موقع عشم الأثري بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 غرفة الأحسـاء تطلق دبلوم (إدارة الأعمال) للنساء.. الأحد المقبل
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تشارك في الحدث العالمي “ساعة الأرض” وتؤكد أهمية الاهتمام بالبيئة
المنطقة الشرقية
 مصر.. تحديد هوية منفذي تفجير الإسكندرية
أبرز المواد
“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية

“الخدمة المدنية” تدعو الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 1389 وظيفة إدارية

أبرز المواد
جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

جلسة “طارئة” في الشورى “مهمة للغاية”.. إلغاء زيارة 12 عضوا لنجران والاعتذار ممنوع

أبرز المواد
طريق مشذوبة يفتقد الدوريات الأمنية وشبكة الاتصالات

طريق مشذوبة يفتقد الدوريات الأمنية وشبكة الاتصالات

محليات
هذه العلامات الـ 6 تخبرك بقرب تعرضك لأزمة قلبية .. احفظها جيدا

هذه العلامات الـ 6 تخبرك بقرب تعرضك لأزمة قلبية .. احفظها جيدا

أبرز المواد

تعليم جازان يطلق مبادرة مراكز الدعم والمساندة لتسجيل الطلبة المستجدين

تعليم جازان يطلق مبادرة مراكز الدعم والمساندة لتسجيل الطلبة المستجدين
http://almnatiq.net/?p=556670
المناطق - جــــازان -

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول (بنين-بنات) صباح الأحد ١٢ مركزاً للدعم و المساندة (بنين-بنات) لتسجيل أبناء المرابطين وأسر الشهداء من الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم ١٤٣٩ / ١٤٤هـ ولمدة أسبوعين.

‏وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان (بنين) ياسر دويري إلى أن المبادرة تأتي وبإشراف عام من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي وبالشراكة مع جمعية البر الخيرية بصامطة، ومضيفا إلى أن مراكز الدعم والمساندة تأتي امتداداً لمشروع التسجيل المتنقل، و ذلك نظراً لأهمية الدعم المدرسي والمجتمعي الموجه لأفراد القوات المسلحة المرابطين على حدودنا الطاهرة.

كما أضافت المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) رحاب مسلم أن المراكز تستهدف أبناء وبنات العسكريين المرابطين، و أبناء و بنات أسر الشهداء ، كما تستهدف المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على تسجيل أولادهم في نظام نور بأنفسهم .

وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول ( بنين) عبد الله الأمير أن فرق العمل للبنين والبنات بدأت في استقبال طلبات التسجيل ولمدة أسبوعين وستكون مقرات مراكز الدعم والمساندة (بنين) في أندية الحي وهي كل من نادي الحي بإسكان الخارش بصامطة، ونادي الحي بإسكان رمادة بالأحد، ونادي الحي بإسكان الروان بالعارضة، ونادي الحي بثانوية الروضة بجازان، ونادي الحي بمدرسة صلاح الدين بأبي عريش، ونادي الحي بثانوية الأمير نايف بفرسان.

وأضافت مديرة إدارة الاختبارات و القبول بتعليم جازان (بنات) آمنة عباس أن مراكز الدعم و المساندة للبنات أيضاً على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التسجيل في نفس الفترة ومن الساعة الخامسة إلى التاسعة مساءً من يوم الأحد إلى الأربعاء و لمدة أسبوعين ، كما ذكرت مقرات المراكز ( بنات ) هي كل من نادي الحي بإسكان السهي بصامطة، ونادي الحي بإسكان رمادة بالأحد، ونادي الحي بإسكان الروان بالعارضة، ونادي الحي بجازان ( حلم جازان )، ونادي الحي بالمتوسطة الثانية بأبي عريش، ونادي لؤلؤة فرسان.

الجدير بالذكر أن هذه المراكز تهدف إلى مساعدة جنودنا المرابطين على الحدود ، وتسهيل مهمة تسجيل أبنائهم داخل المنطقة وخارجها ، بالاتصال على أي مركز منها دون الحاجة لترك الجندي مقر مرابطته ، كما تخدم أيضاً أسر الشهداء ، والمواطنين اللذين لا يستطيعون التسجيل في الموقع الالكتروني بأنفسهم ، وقد تقدم مدير ومديرة إدارة الاختبارات والقبول بالشكر للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان المشرف العام على المراكز والمساعد للشؤون التعليمية بنين والمساعدة للشؤون التعليمية بنات لدعمهما ومتابعتهما للمراكز وتجهيزها وتزويدها بالتجهيزات والمطبوعات اللازمة ، ولإدارة النشاط الطلابي بنين وبنات للتعاون في تسخير أندية الحي لتحقيق هدف المبادرة ، كما قدما وافر الشكر لجمعية البر الخيرية بصامطة لمشاركتها في دعم مبادرة إنشاء المراكز.

روابط ذات صلة

قوى امجاد صبيا تحقق(٤ ميداليات ذهبية و٣ ميداليات فضية وبرونزية) في بطولة كاس الاتحاد للاندية للناشئين والشباب

قوى امجاد صبيا تحقق(٤ ميداليات ذهبية و٣ ميداليات فضية وبرونزية) في بطولة كاس الاتحاد للاندية للناشئين والشباب
تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة بيش وزراعة ٥٠٠ شجرة في محيطها

تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة بيش وزراعة ٥٠٠ شجرة في محيطها
اختتام البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” بمستشفى صبيا

اختتام البرنامج التدريبي ” إعداد القادة ” بمستشفى صبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*