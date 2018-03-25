تعليم جازان يطلق مبادرة مراكز الدعم والمساندة لتسجيل الطلبة المستجدين

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول (بنين-بنات) صباح الأحد ١٢ مركزاً للدعم و المساندة (بنين-بنات) لتسجيل أبناء المرابطين وأسر الشهداء من الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم ١٤٣٩ / ١٤٤هـ ولمدة أسبوعين.

‏وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان (بنين) ياسر دويري إلى أن المبادرة تأتي وبإشراف عام من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي وبالشراكة مع جمعية البر الخيرية بصامطة، ومضيفا إلى أن مراكز الدعم والمساندة تأتي امتداداً لمشروع التسجيل المتنقل، و ذلك نظراً لأهمية الدعم المدرسي والمجتمعي الموجه لأفراد القوات المسلحة المرابطين على حدودنا الطاهرة.

كما أضافت المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) رحاب مسلم أن المراكز تستهدف أبناء وبنات العسكريين المرابطين، و أبناء و بنات أسر الشهداء ، كما تستهدف المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على تسجيل أولادهم في نظام نور بأنفسهم .

وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول ( بنين) عبد الله الأمير أن فرق العمل للبنين والبنات بدأت في استقبال طلبات التسجيل ولمدة أسبوعين وستكون مقرات مراكز الدعم والمساندة (بنين) في أندية الحي وهي كل من نادي الحي بإسكان الخارش بصامطة، ونادي الحي بإسكان رمادة بالأحد، ونادي الحي بإسكان الروان بالعارضة، ونادي الحي بثانوية الروضة بجازان، ونادي الحي بمدرسة صلاح الدين بأبي عريش، ونادي الحي بثانوية الأمير نايف بفرسان.

وأضافت مديرة إدارة الاختبارات و القبول بتعليم جازان (بنات) آمنة عباس أن مراكز الدعم و المساندة للبنات أيضاً على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التسجيل في نفس الفترة ومن الساعة الخامسة إلى التاسعة مساءً من يوم الأحد إلى الأربعاء و لمدة أسبوعين ، كما ذكرت مقرات المراكز ( بنات ) هي كل من نادي الحي بإسكان السهي بصامطة، ونادي الحي بإسكان رمادة بالأحد، ونادي الحي بإسكان الروان بالعارضة، ونادي الحي بجازان ( حلم جازان )، ونادي الحي بالمتوسطة الثانية بأبي عريش، ونادي لؤلؤة فرسان.

الجدير بالذكر أن هذه المراكز تهدف إلى مساعدة جنودنا المرابطين على الحدود ، وتسهيل مهمة تسجيل أبنائهم داخل المنطقة وخارجها ، بالاتصال على أي مركز منها دون الحاجة لترك الجندي مقر مرابطته ، كما تخدم أيضاً أسر الشهداء ، والمواطنين اللذين لا يستطيعون التسجيل في الموقع الالكتروني بأنفسهم ، وقد تقدم مدير ومديرة إدارة الاختبارات والقبول بالشكر للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان المشرف العام على المراكز والمساعد للشؤون التعليمية بنين والمساعدة للشؤون التعليمية بنات لدعمهما ومتابعتهما للمراكز وتجهيزها وتزويدها بالتجهيزات والمطبوعات اللازمة ، ولإدارة النشاط الطلابي بنين وبنات للتعاون في تسخير أندية الحي لتحقيق هدف المبادرة ، كما قدما وافر الشكر لجمعية البر الخيرية بصامطة لمشاركتها في دعم مبادرة إنشاء المراكز.