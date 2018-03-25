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كشافة وادي الدواسر تشارك في الاحتفاء بـ ” ساعة الأرض”

كشافة وادي الدواسر تشارك في الاحتفاء بـ ” ساعة الأرض”
http://almnatiq.net/?p=556671
وادي الدواسر - شاجع الدوسري

شاركت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، مساء اليوم، في الاحتفاء بساعة الأرض، الذي يعد أكبر حدث بيئي عالمي يتضامن فيه العالم أمام عوامل تغير المناخ، ومواجهة المشاكل البيئية التي تواجه.

وأفاد رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري أن كشافة المحافظة ومن واقع مسؤولياتهم يعملون مع الآخرين للقيام بدور قيادي في مجال تغير المناخ، من خلال أعمالهم وسلوكهم ومبادراتهم الشخصية لمقاومة عوامل وأضرار تغير المناخ، وإحداث تغييرات سلوكية للعيش في بيئة صحية.

وأوضح مشرف النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم أن الحركة الكشفية اهتمت بالبيئة منذ تأسيسها عام 1907 م على يد مؤسسها اللورد بادن باول، الذي جعل دراسة الطبيعة هي النشاط الرئيس في الحركة الكشفية الإرشادية ، مشيراً الى أن الوحدات الكشفية بالمحافظة اسهمت هذا المساء بتشجيع الأفراد والمجتمع بوسائل التوعية المتاحة على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساء بتوقيت المملكة من أجل رفع الوعى بأهمية الترشيد وبخطر التغير المناخي.

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