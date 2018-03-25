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مهرجان “موروث الجبيل” يختتم فعالياته بالعروض التراثية والترفيهية بـ100 الف زائر

مهرجان “موروث الجبيل” يختتم فعالياته بالعروض التراثية والترفيهية بـ100 الف زائر
http://almnatiq.net/?p=556672
الجبيل - عبدالله السعيدي

اختتم مهرجان موروث الجبيل في نسخته الثانية فعالياته أمس، بعدما حصد إعجاب الزائرين والمتنزهين من المملكة ودول الخليج, حيث أنهت الأركان المصاحبة فعاليتها، وسط حضور كثيف من رواد المهرجان للتعرف أكثر على تراث الجبيل والمنطقة الشرقية ككل ، فضلاً عن انتهاء القرية الشعبية من أعمالها الحرفية التي لفتت أنظار الحضور إلى التمسك بالتراث والحرف اليدوية القديمة.

وكان ضم المهرجان التراثي اكثرمن ٢٢ جناحا وركن بمشاركة مملكة البحرين ومحافظة النعيرية ومنطقة القصيم .
حيث خصصت اللجنة اجنحة للاسر المنتجة واخرى للحرفيين وباعة الأدوات القديمة والتراثية بالاضافة الى خيام الفعاليات الشعبية ومهرجان اخر الانعام .
وتفاعل الكثير مع اركانه المختلفه التي جذبت زوار المهرجان خاصة الاطفال و الشباب من الجنسين الذين شاهدوا صور حيه عن ما كانوا يسمعون عنه من كبار السن و وصفهم للحياة في الماضي و سبل العيش .كما وكان لمتطوعي فريق طوية التطوعي مشاركة فاعلة في ارشاد وتعريف الزوار بفعاليات المهرجان المختلفة .

كما كان لزيارة سعادة محافظ الجبيل الاستاذ عبدالله بن ناصر العسكر وسعادة رئيس البلدية المهندس نايف الدويش قبيل انطلاق المهرجان للاطلاع على سير عمل المهرجان ودعم العاملين فيه أكبر الاثر في نجاح المهرجان. كما زار مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية خلال المهرجان المهرجان وأبدى مدى رضاه عن مستوى التنفيذ والتفاعل في فقرات واجنحة المهرجان.

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