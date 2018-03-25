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أمانة الاحساء تنزع 525 عقارا بأكثر من 486 مليون ريال

أمانة الاحساء تنزع 525 عقارا بأكثر من 486 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=556673
الاحساء - المناطق

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، إنهاء الأمانة بالتنسيق مع القطاعات المعنية صرف المبالغ التعويضية الخاصة بنزع الملكيات لصالح مسارات الطرق والشوارع الحيوية داخل الأحساء و أطرافها، حيث بلغت القيمة الاجمالية لتعويضات ـ 525 عقاراً بمشروع الطريق الدائري الداخلي بالهفوف للقطاعات ” أ، ب،ج، د ” 486711480 ( اربعمائة وستة وثمانون مليوناً وسبعمائة واحدى عشر الفاً واربعمائة وثمانون ) ريالاً ، مشيراً الى ان الأمانة تعكف حالياً على استلام العقارات لاستكمال الازالة والهدم للعقارات الواقعة في طريق الملك عبدالعزيز ” الجامعة ” وطريق الملك خالد ” الماجد “، بالإضافة الى حي الرفعة وشارع البلدية .

ولفت الملحم الى ان الأمانة سعت الى وضع دراسات وخطط محورية لتنفيذ مشروعاتها التطويرية والخدمية ومن ذلك الدراسات المتعلقة بنزع الملكيات لصالح مسارات الطرق والشوارع الحيوية داخل الأحساء وعلى أطرافها المترامية شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بهدف الإسهام في إنسيابية الحركة المرورية خدمةً للأهالي وزائري المنطقة .

وأضاف الملحم … في الفترة الأخيرة اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ تنفيذ الطريق الرابط بين شرق مدينة المبرز وغربها ، بعد ان قامت امانة الاحساء بدراساتها وخططها التطويرية ، الامر الذي اقتضى أهمية تنفيذ مشروع طريق الضلع الشمالي للطريق الدائري الداخلي ( دائري الهفوف- المبرز ) بطول 3.5 كيلومتر وعرض 60 متراً ، ويأتي ذلك انطلاقاً من سعي الأمانة الى الاسهام في انسيابية الحركة المرورية واختصاراً للفترة الزمنية في تنقلات القاطنين والزائرين بين ارجاء الاحساء ، حيث سيتم نزع ملكيات 45 عقاراً تعترض مسار المشروع والذي سيُنفذ بأعلى المواصفات الفنية وجودة التنفيذ ، بمراعاة كافة عوامل السلامة المرورية لسالكي الطريق والعابرين.

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