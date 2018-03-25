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أمير الباحة يرأس غداً الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة

أمير الباحة يرأس غداً الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=556674
المناطق-الباحة

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة غداً، الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة في دورته الثانية والتسعين الأولى للعام المالي 1439هـ / 1440هـ، وذلك في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.
وأوضح أمين عام مجلس منطقة الباحة علي بن ناصر بشيه، أنه سيجري عقد خمس جلسات على مدار ثلاثة أيام، تتضمن الجلسة الأولى والافتتاحية إطلاع المجلس على ميزانيات الإدارات الحكومية بالمنطقة، وعلى محضر لجنة التنسيق والمتابعة في دورته السادسة والعشرين للعام الحالي 1439هـ / 1440هـ ، بالإضافة إلى إطلاع المجلس على الدعوة الواردة من مجلس الشورى لكل ما من شأنه تعزيز التعاون والتكامل بين المجلسين.
وبين أنه سيتم خلال الجلسات الثانية والثالثة والرابعة مناقشة محاضر لجان الخدمات والمرافق العامة، ولجنة التنمية الاجتماعية والأسرية، والتنمية الزراعية وتطوير الغابات، بالإضافة إلى مناقشة محضر لجنة الخدمات الصحية والبيئية، والتنمية الاقتصادية والسياحية، والتعليم والثقافة والشباب، والتنمية الإدارية والقوى العاملة, مشيراً إلى أنه تم تخصيص الجلسة الخامسة مناقشة القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة، في محضر الجلسات وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها في جلسات دورة المجلس الحالية .

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