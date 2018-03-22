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“الهيئة الأوروبية” تعتمد برنامجي بكالوريوس “التمريض والعلاج الطبيعي”

“الهيئة الأوروبية” تعتمد برنامجي بكالوريوس “التمريض والعلاج الطبيعي”
http://almnatiq.net/?p=556675
المناطق - حائل

أعلنت الهيئة الأوروبية AHPGS للاعتماد الدولي، اعتماد برنامجا البكالوريوس لتخصصي التمريض والعلاج الطبيعي في كليتي التمريض والعلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل، لمدة خمس سنوات تنتهي في 30 سبتمبر 2023م.
واستقبل معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل، اليوم الأحد (25 مارس 2018م) في مكتبه بالمدينة الجامعية، الدكتور زيد الشمري عميد الجودة والتطوير، والدكتور محمد المقبل عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية، والدكتور فرحان الشمري عميد كلية التمريض، وسلَّمهم خلال اللقاء شهادات الاعتماد للتخصصات التي حصلت على الاعتماد من الهيئة الأوروبية.
يُذكر أن جولات خبراء الهيئة الأوروبية AHPGS للاعتماد الدولي قد انطلقت في شهر ديسمبر 2017، واستمرت مدة يومان في المدينة الجامعية وأجريت عدة لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وجولات للمسح الوثائقي والاطلاع على مباني الكليات الجديدة.

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