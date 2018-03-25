أطباء “ولادة بريدة” ينهون معاناة طفل من اندحاق الحجاب الحاجز

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انهى أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة معاناة طفلا من مشاكل تنفسية متكررة ، وذلك بعد ان كان يعاني من إندحاق للحجاب الحاجز ، بعد عملية جراحية استعين فيها بالمنظار الجراحي تكللت بالنجاح .

وبحسب المعلومات الطبية ، فإن الطفل الذي يبلغ من خمسة أشهر ، كان قد راجع المستشفى جراء تعرضه انتانات تنفسية متكررة ، وقد أجرى الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة وفقاً للبرتوكول الطبي المتبع ، وتبين بالفحوصات الإشعاعية وجود إندحاق في الحجاب الحاجز الأيمن تمثل في ارتفاع بقبة الحجاب الحاجز كان يسبب تلك المشاكل التنفسية .

وقد أستقر الرأي الطبي إلى إجراء العملية الجراحية لإصلاح اندحاق الحجاب الحاجز بالمنظار الجراحي للصدر ، وبعد العملية تحسن الطفل وقد غادر المستشفى بعد 48 ساعة وهو بصحة جيدة .