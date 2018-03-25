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خلال 15 عاماً ..165 ألف حالة سرطان في الخليج

خلال 15 عاماً ..165 ألف حالة سرطان في الخليج
http://almnatiq.net/?p=556708
المناطق _ الرياض

نطلق في الرياض، غدا، المؤتمر الخليجي الثاني لمكافحة السرطان، وهو المؤتمر الرسمي لمجلس التعاون، وينظمه المركز الخليجي لمكافحة السرطان، التابع لمجلس صحة “التعاون”، بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان. وقال نائب مدير المركز صالح العثمان، في تصريح، إن عدد حالات السرطان في الخليج بلغ 165 ألف حالة خلال الـ15 سنة الماضية، لافتا إلى أن الحالات في ازدياد، ومن أهم أسباب ذلك نمط الحياة في مجلس التعاون الذي يشجع على قلة الحركة، مما جعل معدلات السمنة في الخليج من أكثر المعدلات العالمية، ومن المعلوم أن هناك رابطا بين السمنة وأنواع معينة من السرطان مثل القولون والثدي. وأضاف العثمان أن عدد حالات السرطان في مجلس التعاون شهدت تزايدا ملحوظا في السنوات العشرين الأخيرة، وهناك زيادة سنوية للحالات ما بين 3 إلى 5 في المئة. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان (كان) د. خالد الصالح أن عدد المدعوين لهذا المؤتمر المهم اكثر من ٣٥ باحثا وعالما من شتى بقاع العالم لإلقاء الضوء حول اهمية الكشف المبكر للسرطان، والذي يعتبر حجر الزاوية في تحقيق اعلى نسب الشفاء، والتقليل من تكاليف العلاج الباهظة. وأوضح الصالح أنه سيقدم ورقة علمية باسم الكويت خلال فعاليات المؤتمر حول الكشف المبكر لسرطان الرأس والرقبة، كما ستشارك د. هناء الخواري في تجربة الكويت بالتقصي عن سرطان الثدي.

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