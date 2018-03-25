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بقيمة 600 مليون ريال

أمير تبوك يلتقى أهالي تيماء بعد غدا الثلاثاء ويدشن سموه عددا من المشروعات التنموية

أمير تبوك يلتقى أهالي تيماء بعد غدا الثلاثاء ويدشن سموه عددا من المشروعات التنموية
http://almnatiq.net/?p=556711
المناطق _ تبوك
يلتقي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بعد غداً الثلاثاء المواطنين ورؤساء المراكز وأعضاء المجالس المحلية والبلدية بمحافظة تيماء ويدشن سموه مشروعات تنموية جديدة في المحافظة ويضع حجر الأساس لمشروعات أخرى ويتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني والشركة السعودية للكهرباء  بقيمة إجمالية تجاوزت 600 مليون ريال .
وأعرب محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بإسمه ونيابة عن أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديريهم لصاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك على ما يوليه سموه من متابعة ورعاية للمواطنين والوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم منوهاً بدعم سموه لتطوير المحافظة .
من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة تيماء سعيد خليل السعيد أن سمو أمير المنطقة سيدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات بلدية المحافظة بتكلفة 206 مليون ريال ويتفقد سير العمل في المشروعات القائمة والاطلاع على نسب الإنجاز مشيراً إلى أنه سيتم تدشين مشروع إعادة تأهيل الشوارع والإنارة وتأهيل وتطوير المنطقة المركزية وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية وتحسين وتجميل المداخل .
ويضع سموه حجر الأساس لمشروع إنشاء حدائق بالمحافظة ومشروع الإنارة وسفلته ومشروع درء أخطار السيول ومشروع مباني ومرافق البلدية .
ويتفقد سمو أمير المنطقة سير العمل في 15 مشروعاً تحت التنفيذ كما سيضع سمو أمير منطقة تبوك حجر الأساس لمشروع تطوير محتف تيماء وتأهيل مراكز استقبال الزوار في بئر هداج وقصر الحمراء وقصر الرضم بالإضافة إلى تطوير بئر هداج بتكلفة إجمالية 34 مليون ريال .
وأوضح مدير متحف تيماء / محمد النجم أن مشروع تطوير المتحف يقع على مساحة 9000 متر مربع وضم 7 قاعات عرض مجهزة .
كما سيدشن سمو أمير المنطقة مشروعات تابعة للشركة السعودية للكهرباء  بقيمة  56 مليون ريال ومنها تدشين توسعة محطة التحويل بتيماء وكذلك تدشين مشروعات للمياه والصرف الصحي وتفقد المشروعات القائمة بقيمة 280 مليون ريال .

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