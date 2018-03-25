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وزارة التجارة تضبط أكثر من مليون عطر مغشوش في مستودع بمكة المكرمة

وزارة التجارة تضبط أكثر من مليون عطر مغشوش في مستودع بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=556720
المناطق _ واس

داهمت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع قسم شرطة العزيزية في مدينة مكة المكرمة مستودعاً تستخدمه عمالة مخالفة كمعمل لتصنيع عطور مغشوشة يتم تصنيعها من مواد مجهولة المصدر، وأغلفة وعلب وملصقات لها، وضبطت الفرق الرقابية في المستودع أكثر من (1.250.000) منتج مخالف.
وشملت المنتجات التي تم ضبطها في المستودع عبوات عطور جاهزة للبيع، وبراميل ومعدات لتغليف وتعبئة العطور، ومعدات لتزوير البيانات التجارية، وبادرت الفرق الرقابية على الفور بإغلاق المستودع، وتسليم العمالة للشرطة تمهيدا لإحضارهم لمقر الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية، والرفع للجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية بحقهم.
وحذرت وزارة التجارة والاستثمار من بيع أو تسويق السلع والبضائع المغشوشة أو المقلدة، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، كما تشمل العقوبات التشهير، وترحيل العمالة بعد إنفاذ محكوميتهم، وإيقاف النشاط، وذلك وفق منطوق الحكم القضائي.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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