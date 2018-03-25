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إزالة الحواجز من صحن الطواف بعد اكتمال مشروع تأهيل بئر زمزم

إزالة الحواجز من صحن الطواف بعد اكتمال مشروع تأهيل بئر زمزم
http://almnatiq.net/?p=556723
المناطق _ الرياض

أوضحت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن إزالة الحواجز يأتي بعد اكتمال مشروع تأهيل بئر زمزم، الذي سيتم افتتاحه رسميا بعد غدٍ الثلاثاء.

ومن جانبه، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، في تصريح صحفي، أن المشروع جاء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، صاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبمتابعة وإشراف مباشر من أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وأضاف أنَّ المشروع المبارك يُطمئن على أن المشروعات التي تنفذ في الحرمين الشريفين تقوم على قدم وساق، حيث تراعى فيها أفضل وأقوى المعايير العالمية في مجال تنفيذ المشروعات، كما يراعى فيها المدة الزمنية التي اتفق عليها في إنجازها، مع أهمية مراعاة أمن وسلامة الزوار والمعتمرين والمصلين، وذلك من أهم ما يعنى به ولاة الأمر.

وبين السديس أن المشروع انطلقت أعماله في شهر صفر الماضي بمساحة تقدر بأكثر من 3000 متر مربع، وشاركت فيه 40 من أفضل المعدات الحديثة و1000 عامل من المهندسين والفنين والمتخصصين.

وذكر أنَّ مساحة الرخام المزال من المشروع في صحن المطاف بلغت 2000 متر مربع، مشيرًا إلى أنَّ هذا العمل الاستثنائي يعد مأثرة من مآثر هذه الدولة ومفخرة من مفاخرها تقدمها للمسلمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين والطائفين والركع السجود.

وأشار “السديس” إلى أنَّ رئاسة شؤون الحرمين قامت، ممثله في إدارة المشاريع طيلت الأشهر الستة الماضية، بمتابعة أعمال المشروع على مدار الساعة ليتم الانتهاء منه في موعده المحدد وعبر الخطة المرسومة له قبل حلول شهر رمضان المبارك.

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