النفيعي في زيارة لمجمع عمورية وأسعد بن زرارة

الطائف _ عادل الزهراني

زار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد عامر النفيعي صباح اليوم مجمع عمورية المتوسطة وأسعد بن زرارة الابتدائية ودشن عدد من المشروعات والمعارض بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الطائف الاستاذ علي الزهراني ومدير إدارة التجهيزات المدرسية الدكتور عبدالعزيز البردي وعدد من المشرفين التربويين . حيث تم تدشين ملعبين رياضيين جديدين بالمدرسة تتيح للطلاب ممارسة أنشطتهم الرياضية بكل يسر ، كما دشن معرض التربية الفنية والذي يحتوي على العديد من الأعمال الفنية التي أبدع الطلاب في إنتاجها ، وزار مركز مصادر التعلم والنادي العلمي ،وافتتح معرض الحصاد والذي يحوي العديد من الاركان ، التي تشتمل على العديد من الأعمال واللوحات التوعوية والتعريفية ومنها ركن الجودة والارشاد الطلابي والامن والسلامة ونادي الفنون والنادي الثقافي والموهوبين ونادي الاسرة والمجتمع ونادي العلوم والتقنية والتوعية الاسلامية والارشاد الصحي وجمعية غوث والتاجر الصغير . وبدوره أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بما شاهده في المدرسة من عمل وأداء متميز مشيداً بدور العاملين في المدرستين ، وبما يقدمونه من جهود تربوية مميزة لخدمة الطلاب في المجالات التعليمية العلمية والترفيهية ، لافتا أن المسؤولية بالغة من الجميع في إعداد الطلاب ، لتنمية قدراتهم العقلية والعملية والتدريبية من خلال هذه المعارض والأنشطة .