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وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية لملتقى تواصل الثالث

وزير التعليم يدشن البوابة الإلكترونية لملتقى تواصل الثالث
http://almnatiq.net/?p=556755
المناطق _ الرياض

دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم البوابة الإلكترونية لملتقى تواصل الثالث، الذي سيقام يوم الخميس 1439/07/19 الموافق 2018/04/05 بعنوان : #تواصل_تواصل_ذكي_ بين_المواطن_والحكومة .
وأوضح المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل بوزارة التعليم عبدالعزيز بن منصور العصيمي؛ أن هذا الملتقى يأتي امتدادا للملتقيات السنوية السابقة، وأن ملتقى تواصل الثالث سيحظى برعاية معالي وزير التعليم، وتشريف عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وعدد من المهتمين في مجالات الإعلام والعلاقات والتواصل، بمشاركة عدد من ممثلي خدمة تواصل الإلكترونية بكافة قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم.
كما سيتم إطلاق عدد من الخدمات والقنوات الجديدة لخدمة تواصل، بالإضافة لإقامة عدد من ورش العمل والجلسات العلمية بمشاركة رجالات الإعلام والتواصل، فيما سيتم تكريم الجهات المتميزة في أدائها، كما سيقام معرض مصاحب للملتقى بإذن الله.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الملتقى والتسجيل المبكر عبر بوابة الملتقى: https://tawasul.moe.gov.sa/Forum/Default.aspx

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