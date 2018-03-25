قائد قوات أمن المنشآت يتفقد مواقع القوات بمنطقة المدينة المنورة

المناطق _ الرياض

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية حفظه الله، قام قائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي بجولة تفقدية لمواقع القوات بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وذلك للوقوف على سير العمل وتلمس احتياجات منسوبيها.

نقل من خلالها سلام سموه الكريم وشكره لمنسوبي القوات من ضباط وأفراد على ما يقدمونه من أعمال لحماية المنشآت البترولية والحيوية، وحثهم على تأدية أعمالهم وتقديم الغالي والنفيس للذود عن مقدرات وطننا الغالي.

من جانبه رفع اللواء حامد الطويرقي شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وفي مقدمتها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، حفظهم الله على ما يولونه من دعم لا محدود للقطاعات الأمنية بشكل عام ولقوات أمن المنشآت على وجه الخصوص معرباً عن ثقته واعتزازه بتقديم الحماية الأمنية للمنشآت البترولية والحيوية بوطننا الغالي، لتحقيق منظومة أمنية متكاملة مع الجهات الاخرى .