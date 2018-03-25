اعلاميو الشرقية يزورون مهرجان كلنا الخفجي السادس

الخفجي - فهد المريخي

زار وفد مجموعة إعلاميو الشرقية مساء أمس السبت، مهرجان كلنا الخفجي السادس حيث كان في استقبالهم محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع واللجنة المنظمة للمهرجان، وعند وصولهم رحب “الهزاع” بالإعلاميين والإعلاميات مثمنا دورهم الإعلامي في إبراز مجهودات الدولة، ثم قدم سطام البلوي المدير التنفيذي للمهرجان عرضا مبسطا عن مهرجان كلنا الخفجي وكيف كانت بداية المهرجان حتى هذا اليوم، تلى ذلك كلمة لرئيس المجموعة الإعلامي حسن القحطاني الذي بدوره شكر اللجنة المنظمة على هذه الدعوة، وأردف “القحطاني” بأن زيارات المجموعة تعتبر من المبادرات المجتمعية التي تقدمها المجموعة في إطار خدمة المجتمع، وإبراز الفعاليات السياحية، والمناسبات الثقافية والاجتماعية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من محافظ وأهالي الخفجي، والتطوّر المتنامي والملحوظ في المحافظة. تلى ذلك جولة ميدانية لوفد المجموعة على أقسام المهرجان، والتي شملت على أركان النشاط التجاري، ومعرض الفنون الخاص بفناني المحافظة، والمسرح، وصالة السينما التي تُعد أول صالة سينما في مهرجانات المنطقة الشرقية، وختم الوفد جولته في جناح الدوائر الحكومية، التي لاقت استحسان الإعلاميين والإعلاميات، ثم انطلقت المجموعة برفقة رئيس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بجولة سياحية على محافظة الخفجي بالباص المكشوف و تعرفوا على أهم المعالم السياحية للمحافظة التي تشهد إقبال الزوار الخليجيين لحضور المهرجان، وفي نهاية الزيارة كرّم محافظ الخفجي المجموعة بدرع تذكاري.

من جهة أخرى تواصلت فعاليات المهرجان حيث شهد المسرح الداخلي إقبالاً كبيرا على مسرحية الرعب الكوميدية “تراعيب” والتي أبدعت من خلالها الفرقة المسرحية في إمتاع الجمهور في جواً من الرعب الذي لم يكن خالياً من الفكاهه .

وعلى الجانب الأخر كان للمسرح الخارجي في المهرجان حضوره القوي حيث أقيمت على أرضه العديد من المسابقات الخاصة بالصغار وتوزيع الجوائز، فيما إستقطبت الخيمة المخصصة لعروض السينما عدداً من زوار المهرجان وذلك لمتابعة الأفلام السعودية حيث تم عرضها على فترات متفرقه وتصل مدة العرض لخمس وأربعين دقيقة، كما كان للقرية الشعبية زوارها للتسوق لدى الأسر المنتجه.