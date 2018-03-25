أمير منطقة تبوك يدشّن غداً الإثنين معرض جامعة تبوك الأول للكتاب

تبوك - علي العميري

يدشن صاحب السموّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك غداً الإثنين فعاليات معرض جامعة تبوك الأول للكتاب والمقام تحت عنوان: (نقرأ لمستقبل واعد)، والذي تقام فعالياته من ٩ – ١٦ / ٧ / ١٤٣٩ هــ .

وقد أعرب معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن مفرح الذيابي عن شكره وتقديره لسموّ أمير المنطقة على رعايته الكريمة وتدشينه للمعرض، مؤكداً أن رعاية سموّه وحضوره بمثابة دافع قوي للجامعة، وذلك من خلال متابعة سموّه المستمرة لأنشطة الجامعة وبرامجها المختلفة، ورعايته الدائمة لكافة فعالياتها، مشيراً كذلك إلى أن حفل الافتتاح سيشهد بالإضافة لافتتاح معرض الكتاب تدشين سموّه للموسوعة العلمية لمنطقة تبوك، والتي تعد إنتاجاً علمياً وبحثياً عن العلم والمعرفة والحضارة في المنطقة، وبأسلوب علمي يمتاز بالدقة والشمول، والتعريف بالمنطقة محلياً وعالمياً.

وأضاف معاليه: أن تنظيم الجامعة لمعرض الكتاب يأتي في إطار دورها العلمي والثقافي لخدمة المجتمع المحلي بمنطقة تبوك، حيث يعد المعرض فرصة لأبناء المنطقة للنهل من مصادر العلم والمعرفة والوعي الثقافي، والاستفادة مما يقدمه ويحتويه المعرض من آلاف الكتب في المجالات العلمية المختلفة ، والتي تعد أحدث ما صدر من الإنتاج العلمي والفكري والثقافي، كما أن المعرض يتيح الفرصة للباحثين للاطلاع عن كثب لمعرفة كل جديد في عالم الكتب.

مضيفاً أن الرئاسة العامة للحرمين الشريفين هي ضيف الشرف في المعرض.

من جهته أكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة والمشرف العام على معرض الكتاب الأستاذ الدكتور/ راشد بن مسلط الشريف بأن معرض الكتاب المقام في الجامعة هو المعرض الأول للكتاب الذي تقيمه جامعة تبوك، حيث يعد بداية لإقامة معارض الكتاب للسنوات القادمة.

وقال: بأن المعرض يستضيف أكثر من ثمانين (٨٠) دار نشر، وبمشاركة عدد من الجامعات السعودية، بالإضافة إلى عدد من الجهات داخل المنطقة،

كما يتيح هذا المعرض فرصة كبيرة للمحافظة على المصادر الأدبية والتاريخية والتراثية والثقافية، ويسهم في بناء مجتمع محب للقراءة، وهو جزء من دور الجامعة الإيجابي في تنمية المجتمع المحلي لمنطقة تبوك