بلدية تاروت تفتش 1185 منشأة غذائية وتنقل 5040 م3 من النفايات خلال النصف من هذا العام

المناطق _ القطيف

قامت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف مؤخرا بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 1185 محلا ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية ، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وتأتي هذه الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والتي شملت 1185 محلا وأسفرت عن إغلاق 7 محلات مخالفة، واحتساب 183 مخالفة صحية، وانذار 327 محلا، وفرض الغرامات المالية على المخالفين، ومصادرة 505 كجم و80 لتر من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونقلت البلدية 5040 مترا مكعبا من النفايات، و288 ردا من الأنقاض ، كما تم توجيه 432 إنذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.

وتمثلت أن المخالفات التي رصدت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد ، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية ، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.

ودعت البلدية كافة المواطنين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية.