نائب أمير منطقة جازان يستقبل رئيس وأعضاء جمعية تحفيظ القرآن بالطوال

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بعناية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – بكتاب الله الكريم داخليا وخارجيا ، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة الطوال فضيلة الشيخ عبد المحسن حمدي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ورحب سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالطوال ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام والأعمال المناطة بالجمعية لخدمة كتاب الله تعالى .مؤكدا على دعم واهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما يختص بكتاب الله الكريم وسنه نبيه عليه السلام ، على المستوى المحلي والاسلامي.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن آلية عمل وبرامج وأنشطة الجمعية ، موجهاً سموه الجميع بضرورة غرس تعاليم كتاب الله وسماحة الدين الحنيف في نفوس النشء والأجيال وأفراد المجتمع.

من جانبه عبر رئيس وأعضاء جمعية بمحافظة الطوال ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على توجيهاته ودعمه المتواصل للجمعية ولكافة منسوبيها ، مثمنين متابعته الدائمة وحرصه على عمل الجمعية بما يعود بالنفع والفائدة والخير على الجميع.