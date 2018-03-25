بلدية غرب الدمام تضبط موقع مخالف يستخدم بقالة ومطعم

المناطق _ الدمام

‏ضبطت بلدية غرب ‫الدمام بالتعاون مع الدفاع المدني والشرطة مؤخرا، موقع مخالف يستخدم كبقالة ومطعم تفتقر فيه الاشتراطات الصحية في المنطقة الصناعية، وإتلاف نحو 300 كيلو جرام.

وأوضحت البلدية أنها وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والشرطة ضبطت مركز تموينات ومطعم يدار من قبل عماله أجنبيه في المنطقة الصناعية، وعلى الفور ضبط العمالة وإغلاق الموقع وإتلاف نحو 300 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحه للاستهلاك الآدمي وذلك تمهيدا لاستكمال كافة الاجراءات النظامية بحقهم.

وأشارت البلدية بأنها تكثف أعمال الرقابة الصحية على جميع المنشآت في فترتي الصباح والمساء وذلك للتأكد من التزامها بالتقيد بجميع الاشتراطات الصحية، داعية المواطنين التعاون مع الفرق الرقابية والإبلاغ عن أي من تلك الحالات عبر مركز البلاغات (940) وذلك للحفاظ على سلامة المعروضات للبيع مؤكدة استمرار تلك الحملات على المخالفين.