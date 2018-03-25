زراعة تبوك تنظم دورة تدريبية في مجال تربية النحل

المناطق _ تبوك

دعت إدارة الزراعة بمنطقة تبوك ممثلةً في شعبة الإرشاد الزراعي والبيطري المهتمين والنحالين لحضور دورة تدريبية في مجال تربية النحل، التي تقام في السابع عشر من الشهر الجاري بمقر الإدارة بتبوك.

وأوضح مدير الإرشاد الزراعي والبيطري المهندس جابر الرفاعي الجهني أن هذه الدورة تأتي في إطار مبادرة الوصول لإنتاج 100 ألف خلية في عدد من مناطق المملكة ومنها منطقتي تبوك والجوف، والتي تركز على إكثار سلالة النحل البلدي والمحافظة على المميز منه، بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن الدورة مكثفة ليوم واحد تتضمن جانب نظري يقام في مسرح الإدارة، وجانب عملي ينفذ في مشتل إدارة الزراعة.

وأكد المهندس الجهني أنه يتبع الدورة زيارات ميدانية لمشاريع النحالين لتقديم الدعم لهم.