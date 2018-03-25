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بلدية الجبيل ترفع 45 سيارة تالفة وإغلاق 25 ورشة “بصناعية العريفي”

بلدية الجبيل ترفع 45 سيارة تالفة وإغلاق 25 ورشة “بصناعية العريفي”
http://almnatiq.net/?p=556792
المناطق _ الجبيل

أزالت بلدية محافظة الجبيل ممثلة ببلدية غرب الجبيل مؤخرا  45 سيارة تالفة ومهملة من صناعية العريفي فيما قامت بإغلاق 25 ورشة مخالفة وذلك ضمن حملة مشتركة نفذتها بلدية غرب الجبيل  بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن الحملات التي تنفذها البلدية لإزالة المركبات المخالفة وفرض الغرامات على أصحابها أو الورش التي تقوم بالتخلص منها،  ولما تشكله هذه المركبات من مخاطر على مستخدمي الشارع بالإضافة إلى إشعار ملاكها من خلال وضع الملصقات التحذيرية عليها بهدف إعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا.

كما تأتي الحملة أيضا ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات ولما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات.

وحذرت البلدية أصحاب المركبات بسرعة رفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة الخاصة بهم أو سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين .

وبينت البلدية أنها قامت بحملة تفتيشية مكثفة في المنطقة الصناعية، أسفرت عن إغلاق 25 ورش مخالفة بعضها لعدم وجود تراخيص وعدم احضار عقود نظافة لبعضها الاخر، كذلك تقوم البلدية  وفق خطة معدة مسبقا تتضمن ثلاث مراحل حيث شملت المرحلة الأولى إغلاق ورش السيارات والمرحلة الثانية متابعة المقاهي  والمرحلة الثالثة سحب سيارة تالفة ومهملة في المحافظة .

واكدت بعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى تحسين المظهر الجمالي والصورة البصرية داعية إلى ضرورة تعاون الجميع معها للإبلاغ عن أي تلك المخالفات عبر قنواتها التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى أو عبر مركز (940).

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