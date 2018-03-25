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الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً جديداً في شمالي محافظة لحج ويسيطر على منطقة ‏الشريجة

الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً جديداً في شمالي محافظة لحج ويسيطر على منطقة ‏الشريجة
Yemeni army soldiers ride on trucks as they escort Yemen's Vice President Ali Muhssien al-Ahmar (not pictured) at a military barracks in the country's central province of Marib August 15, 2016. REUTERS/Stringer FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES
http://almnatiq.net/?p=556799
المناطق _ عدن

فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على سوق ‏منطقة الشريجة التابع لمحافظة لحج ‏والمحاذية لمدينة ‏الراهدة، أولى مناطق محافظة تعز.‏
وقال مصد عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع جاء ‏عقب معارك عنيفة شنها الجيش ضد ‏المليشيا وتمكن ‏فيها من دحر المتمردين من السلسلة الجبلية الفاصلة بين ‏منطقتي كرش ‏والشريجة‎‏ بلحج، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مناطق ما بعد السوق والواقعة بين ‏محافظتي تعز ولحج.‏
وأضاف أن الجيش استعاد السيطرة على السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة‎‏ بلحج.‏
وعمدت المليشيا، وفقاً لتصريح المصدر الذي أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / ‏‏26 سبتمبر/ إلى تدمير الجسور ‏الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارهم وذلك ‏لإعاقة تقدم ‏الجيش نحو مدينة الراهدة في محافظة تعز.‏
وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت عدة ‏غارات لمساندة قوات الجيش في تقدمها ‏واستهدفت ‏مواقع تمركز الميليشيات التي تكبدت خسائر في ‏صفوف عناصرها وعتادها ‏العسكري.‏

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