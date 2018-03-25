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“البيئة”: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال 24 ساعة الماضية

“البيئة”: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال 24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=556818
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 11767 عينة، جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 164حالة، في حين جرى التخلص من 718 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغاً واحد و4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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