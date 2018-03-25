قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري عنيف أمام مقري البرلمان والداخلية في مقديشو

المناطق - وكالات

أكدت الشرطة الصومالية بأن تفجيرا انتحاريا عنيفا دوى اليوم في محيط مقري البرلمان ووزارة الداخلية في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الضابط في شرطة مقديشو نور محمد قوله إن المهاجم في سيارة مفخخة فجّر نفسه عند حاجز أمني، بينما أكد مدير خدمة الإسعاف الوحيدة في المدينة عبد القدير عبد الرحمن للوكالة أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ناهيك عن منفذ الاعتداء، وإصابة آخر.

من جانبها، أفادت وكالة “شينخوا” الصينية نقلا عن ضابط في شرطة مقديشو طلب عدم الكشف عن اسمه تأكيده أن حصيلة ضحايا التفجير ارتفعت إلى خمسة قتلى، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

وأعلنت حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية أنه أودى بأرواح 13 جنديا في القوات الحكومية.

وسبق أن لقي 14 شخصا مصرعهم الخميس جراء تفجير نفذته الحركة قرب أحد فنادق المدينة.